Природные ингредиенты для красивой кожи

В современных косметических средствах все больше внимания стали уделять составу, а именно заменять искусственные ингредиенты на натуральные. Они не только эффективно поддерживают внешнюю красоту, например выравнивая текстуру кожи, но и, самое главное, благотворно влияют на организм в целом, зачастую решая проблемы изнутри. О том, чем хороши природные ингредиенты, рассмотрим на примере новинок от известных брендов.

Алоэ: глубокое увлажнение

Начнем с двух продуктов от компании Wild Pharmacy, в составе которых содержится алоэ. Этот природный ингредиент оказыва­ет противовоспалительное, заживляющее, бактерицидное и успокаивающее действия. Его главным лечебным компонентом является баобадоин. Он ускоряет регенерацию кожи, способствуя заживлению ран, увлажняет и защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Рекомендуется для чувствительной кожи.

Мякоть, извлеченная из внутренней части листа алоэ, содержит много различных биологически активных веществ, таких как полисахариды глюкоманнаны, включая биополимер ацеманан. Они способствуют укреплению иммунитета, подавляют воспалительные процессы и обладают сильным антивирусным действием. Кроме того, в растении содержится глюкоза, фруктоза, белки и практически весь спектр аминокислот, в которых остро нуждается организм, но сам их не синтезирует.

Помимо этого, мякоть алоэ богата витаминами (В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е), холином, провитамином А, минералами и ферментами. Также в ней содержится более двадцати видов необходимых организму микроэлементов, включая такие как Ca, Mg, K, Zn, Se, Mb, Si.

В составе сока алоэ присутствуют природные антисептики (салициловая кислота, фенол, сера и лупеол), которые в комплексе дают высокий противовоспалительный эффект, а салициловая кислота – еще и обезболивающий.

Органические кислоты (холестерин, камферстерин и β-ситостерин), содержащиеся в растении, ускоряют заживление ран и снимают болевые ощущения, способствуя восстановлению и питанию верхнего слоя кожи – эпидермиса.

Основное свойство, за которое алоэ ценят ученые, – стимуляция иммунитета. Под воздействием низких температур и при отсутствии света в листьях алоэ вырабатываются биостимуляторы, которые при наружном применении экстракта алоэ повышают защитные функции организма на определенном участке.

В алоэ содержатся антрахиноны, известные благодаря своей способности уничтожать бактерии и вирусы. Антрахиноновый комплекс алоэ оказывает обезболивающее действие. Сапонины обладают очищающими и антисептическими свойствами. Считается, что они блокируют гормон, отвечающий за запуск всех воспалительных реакций.

Cool&Calm Toner

£21 за 150 мл // wildpharmacy–uk.com

Увлажняющий спрей-тоник прекрасно подходит для завершающей стадии очищения кожи. Он содержит сок алоэ, экстракты полевых цветов и трав. Нежный тоник помогает более глубокому впитыванию кремов. Также он сбалансирует и увлажнит жирную или проблемную кожу. Кроме того, продукт помогает в процессе регенерации кожи.

Good Things Happen Face mask

£22,50 за 50 мл // wildpharmacy–uk.com

Омолаживающая маска для лица с осветляющим эффектом уменьшает покраснения и разглаживает кожу. Экстракты листьев черной смородины, алоэ, малины и яблока помогают удерживать влагу и делают кожу более эластичной, мягкой и сияющей. Также маска богата антиоксидантами, которые помогают защитить кожу от свободных радикалов.

Супермасла: авокадо, жожоба и манго

Масло авокадо – это одно из масел с наиболее богатым составом: оно содержит жирорастворимые витамины А, E и D, плодовые экстракты, мак­ро- и микроэлементы. Масло авокадо особе­н­но подходит для сухой и чувствительной кожи, оно легко впитывается, восстанавливает липидный баланс и способствует синтезу новых коллагеновых связей.

Масло жожоба главным образом состоит из жирных кислот и хорошо впитывается всеми типами кожи, в том числе жирной. Создает устойчивый тонкий и эластичный слой на коже, удерживает влагу и предохраняет от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Не вызывает раздражения и аллергических реакций. Масло богато питательными веществами: в нем есть комплекс витаминов B, цинк, медь, селен и витамин E. Регулирует выработку кожного сала, делая жирную кожу менее жирной.

Масло манго тонизирует и укрепляет кожу. Богато фитостерином – элементом, который эффективно укрепляет клеточные стенки кожи. В нем также содержатся жирные омега-кислоты, поддерживающие баланс кожи и восстанавливающие ее защитные функции.

Jane Scrivner Whipped Butter Polish

£39 за 50 мл // janescrivner.com

Новинка марки – механический эксфолиатор, который можно использовать один или два раза в неделю. Продукт помогает избавиться от сухой, ороговевшей кожи – нежно, но эффективно ее отшелушивает, делая кожу гладкой и свежей. Ускоряет впитывание наносимых сывороток и кремов. Смесь масла семян огурца, кардамона, корицы и бамбука, взбитая с маслами манго, авокадо и жожоба, помогает обновить, стимулировать и отполировать кожу. Продукт продается в комплекте с полотенцем для умывания из органического хлопка и небольшой лопаткой-дозатором из бамбука.

Витамин С: против свободных радикалов

Этот ингредиент находится в топ-списке косметических компонентов, предупреждающих старение кожи. Его основная польза – защита кожи от свободных радикалов на внутриклеточном уровне. Также он участвует в биосинтезе коллагена – основного белка кожи. И наконец, витамин С влияет на меланогенез, то есть, проще говоря, способен осветлять кожу за счет восстановления бесцветных «предшественников» меланина, нарушая нормальное течение образования пигмента. Аскорбиновая кислота также окисляет уже существующий пигмент, преобразуя меланин в его бесцветный аналог. Именно поэтому витамин С включают в косметику от пигментных пятен. Кроме того, он препятствует развитию в коже нежелательных реакций, связанных с действием УФ-лучей (особенно диапазона А), которое усиливает разрушение коллагена.

В косметике витамин С используется в специальной форме, чаще всего в виде аскорбилфосфата магния. Именно это соединение сохраняет высокую биологическую активность и способно проникать через липидные слои для глубокого воздействия на кожу.

Image Skincare VITAL C Hydrating Facial Mist

£38 за 68 мл // imageskincare.co.uk

Новинка от космецевтического бренда – ультраспрей с витамином С. Он увлажняет кожу, делая ее мягкой и бархатистой. Благодаря антиоксидантному витамину С и субмикрочастицам золота средство защищает кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды. Это незаменимое дополнение в уходе за кожей: спрей можно использовать перед нанесением макияжа, для его фиксации или для увлажнения потускневшей кожи. Обладает освежающим цитрусовым ароматом.