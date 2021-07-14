Секреты экономики в диджитализации

Великобритания возвращается к нормальной жизни. Люди отчаянно хотят в рестораны и магазины, чтобы потратить все накопленные во время пандемии деньги. Отложенный потребительский спрос сулит взрывной рост доходов предприятиям малого и среднего бизнеса. По состоянию на конец 2020 года в Великобритании насчитывалось 5,9 млн малых и средних предпринимателей (МСП), и на их долю приходится около 50% ВВП страны. Пандемия поставила этот сектор в шаткое положение. Его рост будет жизненно важным для восстановления экономики Соединенного Королевства, но одну из главных ролей придется сыграть корпоративным банкам.

На передовой: e–commerce и недвижимость

Пандемия разделила британский малый бизнес: одни компании испытывали трудные времена, другие, напротив, пожинали плоды успеха. К примеру, в таких секторах, как гостиничный бизнес, розничная торговля и путешествия, тысячи небольших компаний столкнулись с проблемами во время локдауна и были вынуждены закрыться или не смогли полноценно вести торговлю. Зато предприятия, занимающиеся электронной коммерцией и оказывающие цифровые услуги, выиграли, поскольку спрос на онлайн-сервисы увеличился, ведь большая часть населения была вынуждена оставаться дома. Такие компании привлекли рекордные объемы денежных средств от инвесторов, хранящих большие пулы неизрасходованных средств. Почти половина общего объема инвестиций в акционерный капитал малых предприятий Великобритании приходилась на технологический сектор.

Вложения в акционерный капитал малых предприятий Великобритании в 2020 году достигли рекордных £8,8 млрд, рост составил 9%. Такая тенденция сохранилась и в первые три месяца 2021 года, когда было привлечено еще £4,5 млрд. Кстати, согласно отчету British Business Bank, это самый крупный из когда-либо зафиксированных размер вложений за один квартал.

В то же время около 47 тыс. малых технологических компаний в Великобритании на сегодня испытывают серьезный финансовый стресс после 18-месячного перерыва в работе из-за COVID-19, что подвергает риску закрытия 185 тыс. рабочих мест.

Согласно данным исследования, проведенного во втором квартале 2021 года компанией Begbies Traynor, которая занимается спасением и восстановлением бизнеса, число малых и средних предприятий ИТ-сектора, испытывающих значительные финансовые затруднения после первого локдауна, выросло на 41%. Об этом же свидетельствуют цифры, которые приводит статистический отдел компании Red Flag, отслеживающей первые признаки того, что те или иные компании могут оказаться в беде: тысячи ИТ-предприятий малого и среднего бизнеса в настоящее время квалифицируются как находящиеся в тяжелом положении.

Как отметил Шон Бартон, национальный директор по бизнес-операциям в интернете в Real Business Rescue, входящей в Begbies Traynor Group, перед пандемией технологическая отрасль была на пике, но сбои из-за ограничений замедлили ее развитие. «Когда вы смотрите на показатели 2020 года, то все выглядит радужно – даже в начале первого карантина было много предложений о работе в британских технологиях и большой интерес венчурного капитала. Однако после второй изоляции количество ИТ-МСП, оказавшихся в бедственном положении, начало расти», – говорит Бартон. По его словам, больше всего пострадали именно небольшие технологические МСП, включая стартапы. «Они нуждаются в инвестициях, но у них просто нет денег, а получить средства на данный момент действительно сложно», – отмечает эксперт.

Сейчас дела обстоят намного хуже, чем в начале первого локдауна, из-за прямого эффекта падения продаж во всем мире и из-за того, что крупные компании экономят свои деньги.

Согласно данным Begbies Traynor, количество начинающих ИТ-компаний, созданных после 2017 года, которые испытывают серьезные финансовые затруднения, увеличилось на 37% в последнем квартале из-за пандемии. В настоящее время 9 289 молодых предприятий терпят бедствие по сравнению с 6 779 в конце 2020 года. В начале первого карантина в 2020 году в бедственном положении находились 3 732 предприятия.

Небольшие компании также терпят убытки из-за отсутствия прямого контакта с потенциальными клиентами: не хватает личных встреч и мероприятий, благодаря которым предприниматели раньше достигали успеха. В то же время более крупные ИТ-предприятия в условиях локдауна смогли трансформироваться и выиграть от использования новейших технологий, например систем удаленной работы. На сегодня 713 тыс. МСП Великобритании находятся в серьезном финансовом затруднении, что на 15% больше, чем в конце 2020 года.

Привлечение капитала

Для помощи малому и среднему бизнесу в привлечении капитала была разработана правительственная схема Future Fund – более 1 100 компаний воспользовались ею и получили поддержку в размере £1,1 млрд. Многие из ссуд, выпущенных в рамках Future Fund, теперь конвертируются в акции. На сегодняшний день British Business Bank предлагает казначейству варианты управления этими пакетами акций в будущем, наблюдая за перезапуском схемы Future Fund, – государство инвестирует £375 млн в так называемые глубокие технологии и в компании, занимающиеся исследованиями и разработками.

Инвестиции в глубокие технологии, которые относятся к областям, не связанным с потребительскими услугами (наука, возобновляемые источники энергии и искусственный интеллект), значительно выросли за последние пять лет – они увеличились на 291%, до £2,3 млрд.

Сейчас почти все правительственные схемы помощи, направленные на поддержку бизнеса в пандемию, закрыты для нового кредитования. Одной из новых схем, предлагаемых British Business Bank для восстановления экономики, стала частичная госгарантия для банковского кредитования предприятий. Однако некоторые эксперты раскритиковали инициативу за допущение процентных ставок до 15% и необходимость личных гарантий. Банкиры заявляют: в этом направлении пока очень мало покупателей, но сам факт, что они есть, уже говорит о возвращении рынка частного кредитования к нормальной жизни. Данные о процентной доле малых и средних предприятий в Соединенном Королевстве в 2020 году в разбивке по секторам показывают, что более четверти всех МСП (27%) приходилось на сектор недвижимости, аренды и коммерческой деятельности, за которым следует сектор строительства (19%), а также транспорт, складские услуги и коммуникации (12%).

Человеческий фактор плюс «цифра»

Британскому малому и среднему бизнесу требуется сочетание человеческого и цифрового банкинга, говорится в исследовании Cynergy Bank. При этом 78% предприятий призывают к балансу между цифровой трансформацией банковского дела и человеческим фактором.

Опрос 1 006 руководителей британских МСП в период со 2 по 12 февраля 2021 года показал, что, хотя компании признают преимущества революции цифрового банкинга (68% согласны с тем, что она значительно улучшила их банковский опыт в управлении финансами), они бы предпочли сочетать цифровые функции и взаимодействие с людьми. Когда предпринимателей попросили оценить наиболее желаемую банковскую услугу, то в верхней части рейтинга оказался круглосуточный доступ к обслуживанию клиентов через приложение с живым контактом. Причем 29% малых и средних предпринимателей назвали эту услугу очень важной даже в том случае, если все остальные банковские услуги для бизнеса предпочитают использовать в цифровом формате.

Аналитики согласны с тем, что революция цифрового банкинга требует корректировки. «На фоне увеличения числа банков, предоставляющих решения в цифровом формате, у предприятий остается все меньше возможностей для построения столь необходимых отношений с банковскими менеджерами», – считает Ник Фэйи, генеральный директор Cynergy Bank. Для того чтобы продолжать внедрять инновации в человеческое цифровое пространство, Cynergy Bank объявил о партнерских соглашениях с Google Cloud и Wipro Limited.

О необходимости разнообразия в формах работы банков и предпринимателей говорится и в отчете «Многообразие и инклюзивность в финансовом секторе – совместная работа для стимулирования изменений». Так, главный исполнительный директор Управления финансового надзора Нихил Рати, заместитель управляющего по вопросам финансовой стабильности Банка Англии Джон Канлифф и Сэм Вудс, заместитель управляющего по пруденциальному регулированию и генеральный директор Управления пруденциального регулирования, заявили, что отсутствие выбора – ситуация, которую следует исправить. С этим согласен и Аластер Лукис, основатель и генеральный директор Pollinate, британской компании по разработке программного обеспечения, которая занимается цифровой трансформацией предложений банков для малого и среднего бизнеса. Он отметил, что британские финансовые учреждения и финтех-компании сейчас борются за место на рынке в сфере платежей и цифровой торговли.

Проблема в доступе к кредитам

Благодаря быстрой диджитализации розничного банковского сектора управление финансами и сам доступ к ним становятся все более простыми для физических лиц. То же самое ожидается в корпоративном банкинге. Доступ к кредитам довольно проблематичен для малого и среднего бизнеса, что подталкивает предпринимателей к самофинансированию или другим дорогостоящим вариантам. Помимо прочего, это оставляет на рынке брешь, которую необходимо заполнить цифровым революционерам, такими как eBay.

Более быстрый и эффективный доступ к кредитам станет основным драйвером роста МСП. Но корпоративные банки на данный момент просто не могут обеспечить те темпы, в которых нуждается экономика, а значит, банкам необходимо полностью переосмыслить методы работы – по мнению экспертов, сейчас для этого самое подходящее время.

Банки должны мыслить нестандартно

Пандемия вынудила перейти от личного банковского обслуживания, требующего большого количества бумажных документов, к удаленной системе с цифровыми возможностями, что поначалу было непростой задачей. Функции цифрового банкинга, такие как мгновенные транзакции и цифровые подписи, теперь обеспечивают клиентам более эффективный опыт, а личное общение заменяется быстрым и простым онлайн-взаимодействием.

«Корпоративный банкинг должен перейти от вялого к безупречному, – считает Джаякумар Венкатараман, партнер по финансовым услугам и страхованию компании Infosys Consulting. – В настоящее время многие клиенты застряли в подвешенном цифровом состоянии: некоторые банковские услуги доступны онлайн, в то время как другие продолжают требовать личных встреч. Даже до пандемии клиенты предпочитали удобство предоставления цифровых услуг, что не всегда было возможным для корпоративных клиентов. Однако сегодня клиенты ожидают, что в стандартной комплектации смогут выбирать из меню цифровых банковских операций, от кредитных заявок до мгновенных переводов. Корпоративным банкам необходимо наблюдать и учиться у своих розничных партнеров, где успешные сервисы полностью объединены и связаны».

Это особенно важно, поскольку многие клиенты-МСП не получают от своего банка необходимого личного контакта. При большом количестве клиентов банкам требуются решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы улучшить управление растущей клиентской базой. Используя эти технологии, клиенты смогут получать наиболее подходящие им персональные рекомендации относительно текущих возможностей, продуктов и услуг.

«Чтобы действительно укрепить свою ценность на рынке МСП, корпоративным банкам нужно будет мыслить нестандартно, – отмечает Джаякумар Венкатараман. – Любой, кто участвует в управлении малым и средним бизнесом, знает: это далеко не просто. Процесс усложняется длинным списком отдельных поставщиков, необходимых для поддержания работы всех винтиков системы, – от корпоративных банков для получения кредита до поставщиков услуг страхования и заработной платы и бухгалтеров».

Благодаря возможности открытого банкинга и соответствующей аутентификации можно объединить эти услуги, уверен эксперт. Оптимизируя бизнес-процессы, клиенты могут сосредоточиться на сути своего бизнеса, в то время как банкам разумно позиционировать себя как ценных помощников в этой экосистеме. Банк должен просто двигаться туда, где он необходим своим клиентам.

Будущее за цифровыми банками

В постковидную эпоху Великобритания обязательно увидит развитие цифрового корпоративного банка, считает Джаякумар Венкатараман. Это будет не просто банк, предлагающий онлайн-заявки на получение ссуд и цифровую документацию, а структура, обеспечивающая благодаря более глубокому пониманию потребностей клиента непрерывный сервис, активное консультирование и объединенную бизнес-экосистему продуктов и услуг для решения любых потенциальных проблем.

Неизбежный рост цифрового корпоративного банка может быть только положительным фактором – как для банков и их клиентов, так и для экономики в целом. В дальнейшем приоритетом должно стать снижение сдерживающих факторов: если получить кредит станет проще, значит, легче будет начинать или развивать бизнес, а затем нанимать, тратить и предлагать свои услуги другим. В свою очередь, экономика Великобритании будет от этого только в выигрыше.