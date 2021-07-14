﻿﻿﻿﻿﻿

Шахматный фестиваль на Трафальгарской площади

Шахматный фестиваль на Трафальгарской площади

В этом году исполняется 150 лет культовому роману Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». В честь этого события на Трафальгарской площади будет разыграна партия по мотивам «Алисы в Зазеркалье» в исполнении профессиональных актеров, а для детей и любителей шахмат будет установлено несколько сотен шахматных столов. Еще один повод для мероприятия – 170-летие «бессмертной партии», которая состоялась в ресторане Simpson’s на Стрэнде, всего в нескольких сотнях ярдов от Трафальгарской площади. Мероприятие организовано благотворительным обществом Chess in School and Communities.

КОГДА: 18 июля с 11:00 до 18:00
ГДЕ: Trafalgar Square, London
БИЛЕТЫ: вход свободный

profile-sample2
Старый завод превратится в театр
14-07-2021
profile-sample2
Хотите узнать Англию – поезжайте в деревню
14-07-2021
profile-sample2
Секреты экономики в диджитализации
14-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.