Шахматный фестиваль на Трафальгарской площади

В этом году исполняется 150 лет культовому роману Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». В честь этого события на Трафальгарской площади будет разыграна партия по мотивам «Алисы в Зазеркалье» в исполнении профессиональных актеров, а для детей и любителей шахмат будет установлено несколько сотен шахматных столов. Еще один повод для мероприятия – 170-летие «бессмертной партии», которая состоялась в ресторане Simpson’s на Стрэнде, всего в нескольких сотнях ярдов от Трафальгарской площади. Мероприятие организовано благотворительным обществом Chess in School and Communities.

КОГДА: 18 июля с 11:00 до 18:00

ГДЕ: Trafalgar Square, London

БИЛЕТЫ: вход свободный