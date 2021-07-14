Старый завод превратится в театр

Преображение произойдет в Гримсби

Завод по производству льда в портовом городе Гримсби был построен в 1901 году и проработал до 1990 года, после чего здание оказалось заброшено. В настоящий момент разрабатывается проект по преображению завода: его планируют превратить в театр на 1 400 мест, где можно будет проводить масштабные шоу и конференции.

Секретарь организации Great Grimsby Ice Factory Trust Грейм Бассетт признает, что сомневался в том, стоит ли пытаться дать зданию новую жизнь, но затем, заглянув внутрь, понял: оно – его размеры, пропорции, винтовые лестницы – захватывает воображение.

Возрождение заводов, магазинов и промышленных комплексов (среди которых и завод по производству льда) долгое время было в планах членов городского совета, предпринимателей и сторонников сохранения исторических зданий. Теперь же их исполнению дан толчок. Отчасти это произошло благодаря Grimsby Town deal – проекту на £90 млн, который предполагает привлечь инвестиции в город. Кроме того, в марте правительство объявило, что Гримсби станет одним из восьми портов, которые будут зонами льготного налогообложения. Это также положительно отразится на экономике города.