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В столице появились экскурсии на электросамокатах

В столице появились экскурсии на электросамокатах
Фото:flickr.com/cityofstpete

Пользоваться транспортом научат опытные гиды

Компания ScooTours организовала в Лондоне туры на электросамокатах. Вначале можно было приобрести тур на обычных самокатах, а теперь доступны и электросамокаты – они уже прошли проверку в реальных условиях в Милтон-Кинс и Кембридже.

Клиенты компании восприняли новинку позитивно, и многие уже стали уверенными пользователями нового транспорта, хотя кое-кто поначалу сильно волновался. Представители компании говорят, что это обычное дело для новичков. «Многие нервничают или боятся поначалу, но 99% очень быстро во всем разбираются, – заверил гид Алекс Дерхам. – Зачастую те, кто бронирует наши туры, уже видели электросамокаты и захотели попробовать. Это отличный способ научиться пользоваться ими в веселой и безопасной обстановке».

Максимальная скорость электросамокатов – около 19 км/ч.

Пандемия положительно сказалась на таком бизнесе, потому что путешествия по городу на самокатах проходят с соблюдением социальной дистанции.

Правила участия в экскурсии довольно просты: необходимо быть старше 18 лет, иметь действительное водительское удостоверение и пройти проверку на знание правил безопасности. Все транспортные средства отслеживаются через приложение.

В других европейских странах и США электросамокаты появились раньше и за последние несколько лет стали очень популярны.

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