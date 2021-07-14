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В Уимблдоне планируют создать новый парк

В Уимблдоне планируют создать новый парк
Фото:123rf.com

Зеленая зона займет территорию 9,4 га

Общественный парк будет создан на территории гольф-клуба Wimbledon Park, которую выкупил Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC). Организация объявила о своих планах преобразовать частную территорию в парк с озером.

Новый общественный парк появится в столице впервые с 2012 года, когда был открыт Queen Elizabeth Olympic Park в Стратфорде.

Имеющийся на данный момент проект предполагает создание здесь 39 новых кортов, которые будут использоваться для проведения отборочных туров Уимблдонского турнира. Один из них – Parkland – оборудуют постоянными местами для зрителей, здесь смогут разместиться 8 тыс. человек. Parkland станет третьим по размеру кортом AELTC после центрального корта и корта №1.

Местным жителям проект преобразования территории не пришелся по душе. Они считают, что необходимо сохранить существующий ландшафт, созданный архитектором Ланселотом Брауном в XVIII веке.

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