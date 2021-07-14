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Желтое море кино

Желтое море кино

Сергей СычевКитайский исторический блокбастер «1921» выходит в Соединенном Королевстве всего через месяц после премьеры на родине. За последние полтора года Китай вообще вырвался вперед – не только по сборам, но и по техническому качеству фильмов, которое этими сборами как раз и обеспечено. Пока голливудские блокбастеры не спешат нас радовать, давайте посмотрим, что качественного сняли в Поднебесной.

«1921»

Самые большие и дорогие фильмы в Китае – правильные исторические блокбастеры, в чистом виде пропаганда курса партии. Это часто мешает их продвижению за рубежом, но студии заинтересованы в том, чтобы делать такое кино максимально зрелищным, иначе люди на него не пойдут. Данный фильм, как легко догадаться из названия, посвящен столетию со дня основания Коммунистической партии Китая – дате, которая для страны имеет принципиальное значение. Для русскоязычного зрителя самым интересным будет проведение параллелей между Россией и Китаем, хотя трудно сказать, насколько они будут правомерны. Но риторика тут очень знакомая, и «Интернационал» звучит все тот же.

«Привет, мама!»

Китайский вариант «Назад в будущее» – рекордсмен по ряду параметров. Это самый кассовый фильм 2021 года, он собрал уже больше $800 млн. Это самый кассовый фильм, когда-либо снятый женщиной, – при том, что актриса Цзя Лин впервые выступила в качестве постановщика. И за всю историю кино это второй по сборам неанглоязычный фильм, а после проката на всех территориях он должен обогнать китайский же экшен «Война волков – 2» (2017 года), собравший $870 млн. В основе сюжета лежит личная история, и фильм имеет автобиографические черты, о чем китайской аудитории хорошо известно. У главной героини в ДТП погибает мать, после чего девушка переносится на двадцать лет назад. В прошлом у нее есть несколько важных дел – сделав их, она должна помочь матери стать счастливой. В отличие от американского оригинала, здесь меньше научной фанастики и экшена и больше мелодрамы, но именно это принесло картине национальный успех. Героине невозможно не сочувствовать, а в финале плачут уже вообще все.

«Детектив из Чайнатауна – 3»

Третья часть авантюрно-приключенческой комедии, слегка маскирующейся под детектив, отправляет нас вместе с героями, Цинем и Таном, в Японию. В сюжете добродушно-хулигански обыграны стереотипы о стране: самураи, ниндзя, гейши, якудза, сумоисты – всего этого будет очень много, с большим шумом, визгом и хохотом. Критики сходятся на том, что третья часть художественно наиболее слабая во франшизе, но это не смутило китайских зрителей, в целом равнодушных к интеллектуальным выкладкам. В итоге касса третьего «Детектива» пока что почти на $200 млн выше, чем у «Форсажа», то есть это второй по сборам фильм 2021 года, и потеснить его с пьедестала будет трудно.

«Восемь сотен»

А это самый кассовый в мире фильм прошлого года, китайский «Сталинград» или «Спасая рядового Райана», по крайней мере по замаху, затратам и резонансу. В год, на который пришелся пик пандемии, он заработал почти $500 млн, став первым неголливудским и неанглоязычным релизом, возглавившим годовой бокс-офис. Патриотический военный экшен рассказывает о том, как в 1937 году японская армия захватила Шанхай, остался незанятым только один важный рубеж, на берегу реки Сучжоухэ, и вот его героически защищали примерно четыреста солдат. Их на самом деле столько оставалось к моменту битвы, и держались они четверо суток, сопротивляясь главным силам японской армии, а из нейтрального сектора за всем этим наблюдали европейцы, не веря своим глазам. Это, кстати, отражено в блокбастере: вот работают кинотеатры, бары и казино, а вот рядом идет жуткая бойня. Четыреста китайских панфиловцев были элитой: их обучали лучшие инструкторы из союзной тогда Германии, у них было прекрасное немецкое вооружение. Даром они свои жизни отдавать не планировали – и не отдали, что и показано в фильме.

«Мой народ, моя родина»

Еще один из кассовых лидеров прошлого года – аналог российской серии «Елки», то есть альманах из жизнеутверждающих комедийных и мелодраматических новелл. Каждый из героев совершает путешествие: один едет в Пекин, другие – в глубинку, ожидая увидеть там бедность и разруху. А там, оказывается, буколические красоты, идиллия, благополучие и тотальная гармония. Понятно, что этим фильмом в Китае борются с урбанизацией и что достаточно посмотреть актуальное китайское документальное кино (его сейчас делается много), чтобы убедиться, насколько красочные зарисовки далеки от реальности. Но если нет цели разобраться в язвах китайского общества, а хочется просто отдохнуть под доброе кино, то этот фильм – идеальный вариант, и шуток там смешных много.

«Затерянные в России»

На прошлый китайский Новый год этот фильм должен был собрать суперкассу, но из-за локдауна кинотеатры решили не показывать блокбастеры вовсе. Тогда продюсеры пошли на неожиданную меру – запустили премьеру сразу в интернете, не откладывая. Фильм собрал такое количество просмотров, какое не снилось даже видавшим виды китайским соцсетям. Это часть франшизы, персонажи которой постоянно оказываются на какой-то новой для себя территории и решают личные проблемы. Здесь, например, главный герой нечаянно уехал в одном купе с пожилой матерью, решившей во что бы то ни стало добраться на поезде до Москвы. Путешествие через всю Россию подано как набор гэгов и диких стереотипов (впрочем, совсем необидных), но на фоне всего этого сын и мать понимают многое друг о друге и о самих себе, и в Москву они приедут совсем другими людьми.

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