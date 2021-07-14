﻿﻿﻿﻿﻿

«Живая школа всегда даст многократную фору…»

«Живая школа всегда даст многократную фору…»

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь учебных заведений, изменив привычный формат получения знаний, общения учеников с преподавателями и сверстниками. О том, как сказались ограничения на качестве обучения, о перспективах онлайн-образования, о вопросах билингвизма и многом другом беседуем с основателем и директором Лондонской школы русского языка и литературы Ольгой Брамли.

– Ольга Петровна, как прошел ваш 24-й, пандемийный учебный год? Ужель так страшен черт, то есть онлайн-образование, как его малюют?

Нет, хотя такие уроки, безусловно, уступают живым. Дети страдают от одиночества и гиперстимуляции экраном компьютера. Нервничают, быстро устают, плохо спят. А в живой школе на занятиях дети не только общаются, но и учатся друг у друга, настраиваясь на нужную волну коллективно. Много информации поступает даже на подсознательном уровне. Для того чтобы усвоить урок, нужно принять и пропустить его через себя, а потом уже пользоваться изученными средствами языка, выражая себя самих в разных ситуациях. Вот почему так важна живая школа. Помните: счастье – это когда тебя понимают. Любому человеку, а особенно ребенку, необходимо выразить себя и получить позитивный отклик от группы сверстников. Детям, как и взрослым, важно быть востребованными. В школе, если с классом работает мудрый и талантливый педагог, происходит волшебство!

В прошлом году нам пришлось впервые столкнуться с онлайн-образованием. Справились, и даже очень. Педагоги быстро освоили технические средства и вышли на профессиональный уровень в этом формате. Пришлось перестраивать структуру уроков, включать элементы видеоресурсов, готовить к урокам презентации. Для малышей мы увеличили вокально-музыкальные минутки, так как им труднее держать внимание, ну и разные другие тонкости… В этом году мы, как и все школы, работали онлайн с января до середины марта. Многие говорят, что ученики, которым в классе было трудно концентрироваться, «прилипали» к экрану и внимательно слушали. Нет худа без добра.

Немного пришлось понервничать в связи с отменой госэкзаменов. Давила неизвестность. Инструкции по проведению аттестации от госкомиссии поступили довольно поздно – в самом конце марта. Чтобы не терять времени, мы еще в январе продумали и создали свою систему аттестации, памятуя прошлый год. Даже написали уникальный тест по грамматике, покрывающий всю программу A-level Russian. Главное, стало понятно, что вся ответственность за аттестацию и выставление справедливых оценок падет на нас. В нашем центре весной сдавали экзамены по русскому языку 48 студентов. Только один не выдержал и отступил, будет теперь сдавать в осеннюю сессию. Все остальные 47 детей выдержали с честью наш строгий процесс аттестации, работали на уровне высшего балла, и я надеюсь, что результат такой и получится. В прошлом году все, кто у нас зарегистрировался, получили высший балл.

– Расскажите о школе, педагогах, их профессиональном уровне и, как следствие, достижениях учащихся.

Мы гордимся нашими педагогами, и не без основания: они в школе творят чудеса. При одном часе в неделю по каждому предмету (плюс домашние задания) ребята усваивают не просто программу русского как иностранного, но программу русского, литературы и истории в соответствии с почти полным перечнем тем, принятым в российских школах.

В школе функционируют курсы по математике и развитию логического мышления, подготовка к экзаменам 7+, 11+, 13+, вплоть до GCSE и A-level. На разных уровнях преподают детям сразу несколько блестящих педагогов.

У нас сильное музыкальное отделение: вокал, скрипка, фортепиано, гитара, ансамбль. Мы готовим на грейды ABRSM, и все наши ученики успешно сдают эти экзамены, что дает им возможность получить стипендии в хороших частных школах. Вокал ведут несколько лет настоящие оперные певицы. А гитару уже больше 15 лет преподает знаменитый музыкант групп «Кино» и «Аквариум» Александр Титов.

В школе успешно работает драматическая студия «Фантазия», где ребята развивают свои артистические способности, а потом они выступают с прекрасными спектаклями. Есть и танцевальная студия и студия живописи. Живопись и рисунок ведут два чудесных педагога: талантливый художник и потомок Толстого Филипп Фирсов, окончивший престижный курс по гранту принца Чарльза, и наш преподаватель с многолетним стажем Элеонора Мажуйкене, по образованию историк, – она руководит изостудией «Волшебная кисточка».

– Насколько сложно переучивать русского ребенка, начавшего уже думать по-английски? И что можно посоветовать его родителям?

Мы все рано или поздно начинаем думать по-английски, и слава богу. Иначе как бы мы общались и жили в этой стране, учились и работали? Однако нам никто не мешает думать и на родном русском, видеть сны на нем, общаться с русской семьей, планировать успешную карьеру, связанную с русским языком.

В семье очень важно передать детям родной язык. Это сохранит связь поколений, даст детям прочную психологическую основу в жизни. Выучить иностранный язык до уровня родного можно иногда и во взрослом возрасте, приложив усилия, но если русская мама говорит с ребенком с рождения до двух лет по-русски, а английский папа – по-английски, то ребенок без труда вырастет билингвом. Сложнее будет тем родителям, которые вспомнят о русском языке позднее, когда ребенку исполнится 6–8 лет или больше – тогда придется «догонять поезд», и потребуется много усилий со стороны самого ребенка, родителей и учителей.

Наша школа старается помочь всем, мы никогда никому не отказываем. Просто иногда родители сами идут по пути наименьшего сопротивления и запускают язык, довольствуясь русским как иностранным и тьютором раз в неделю. Я убеждена, что ни один тьютор, какой бы замечательный он ни был, не сможет дать ребенку такой объем знаний и прогресс в развитии, который обеспечит дополнительное образование в хорошей русской школе. Школа всегда даст многократную фору, это доказано опытом многих лет. А если ребенок маленький, то тем более, и брать ему тьютора вместо школы даже смешно.

Хочу дать совет русским мамам: договаривайтесь с мужьями изначально, что будете растить ребенка двуязычным. Убедитесь, что есть согласие в семье на сей счет, иначе впоследствии будете страдать. Не стесняйтесь обсуждать этот вопрос. Англичанкой вы сами не станете: как бы хорошо и красиво ни заговорили по-английски, вы останетесь самой собой. А ваш ребенок – самое дорогое, что у вас есть. И чтобы сохранить близость и взаимопонимание, нужно растить ребенка, передавая ему материнский язык со всей палитрой собственных эмоций. Тем более что ученые считают, что человек наследует зачатки родного языка на структурном уровне.

– Народная мудрость гласит: «Сколько знаешь языков – столько раз ты человек». Однако мнения специалистов о пользе и вреде билингвизма для развития ребенка расходятся. Какова ваша позиция?

Большинство населяющих Землю людей – билингвы. И это прекрасно. Я не слышала о каких-либо объективных противопоказаниях – наоборот, у билингвов формируется более сложная структура мозга, более гибкое восприятие, улучшенная концентрация внимания, как пишут ученые, что уже дает им явное преимущество.

Некоторые родители допускают ошибку: привезя ребенка в Англию до того, как у него вообще сформировалась речь, отрывают его от родного языка и погружают в англоязычную среду. Ребенок начинает «выживать», стараясь усвоить английский язык, справляется как может, но его речь рискует остаться весьма примитивной. Родную они не успели развить до приличного уровня, а новую не могут довести до совершенства. Таких ребят очень жаль. Ведь мышление опирается на речь.

– Школа является государственным центром по приему экзаменов GCSE, A-level Russian. Для многих детей и, соответственно, их родителей это еще предстоящие вершины. Какие советы вы бы посчитали необходимым им дать?

Я бы посоветовала не тянуть, а отдать ребенка с сентября в признанный русский центр, где его будут всесторонне профессионально готовить без всяких авралов и смогут аттестовать в спокойном режиме, если, не дай бог, снова отменят экзамены. Еще раз подчеркну: ребята, не занимающиеся в русских центрах, проигрывают в знаниях и умениях. Это факт.

– А насколько востребован русский язык среди неангличан, если исходить из статистики вашей школы и госцентра по приему экзаменов?

К нам регулярно обращаются семьи смешанных национальностей, где один из родителей китаец, итальянец, француз, чех и т. д. Есть ученики, чьи родители приехали из бывших союзных республик: Казахстана, Молдавии, Прибалтики, Украины. Честно говоря, статистику в этом отношении мы не ведем. Со взрослыми людьми сейчас тоже занимаемся реже. Но по моему ощущению, русский язык считается престижным среди многонационального населения этой страны, где я живу уже 30 лет.

 

– И напоследок: какие планы на юбилейный, 25-й учебный год?

– Прежде всего – отмена пандемии. Слава богу, получили распоряжение правительства, что с сентября школа сможет работать в нормальном режиме: никаких «баблов», никаких масок. А это уже и есть праздник! Мы сможем снова приглашать родителей на Новый год, 8 Марта, ставить спектакли, посещать театры и музеи. Ну и закатим какой-нибудь сюрприз на юбилей обязательно. У нас уже запланирован дважды отложенный грандиозный 10-й Международный фестиваль-конкурс русской песни в Кадоган-холле в последнее воскресенье апреля. Так что приходите!

Беседовал Рубен Пашинян

profile-sample2
Старый завод превратится в театр
14-07-2021
profile-sample2
Хотите узнать Англию – поезжайте в деревню
14-07-2021
profile-sample2
Секреты экономики в диджитализации
14-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.