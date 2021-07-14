«Живая школа всегда даст многократную фору…»

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь учебных заведений, изменив привычный формат получения знаний, общения учеников с преподавателями и сверстниками. О том, как сказались ограничения на качестве обучения, о перспективах онлайн-образования, о вопросах билингвизма и многом другом беседуем с основателем и директором Лондонской школы русского языка и литературы Ольгой Брамли.

– Ольга Петровна, как прошел ваш 24-й, пандемийный учебный год? Ужель так страшен черт, то есть онлайн-образование, как его малюют?

– Нет, хотя такие уроки, безусловно, уступают живым. Дети страдают от одиночества и гиперстимуляции экраном компьютера. Нервничают, быстро устают, плохо спят. А в живой школе на занятиях дети не только общаются, но и учатся друг у друга, настраиваясь на нужную волну коллективно. Много информации поступает даже на подсознательном уровне. Для того чтобы усвоить урок, нужно принять и пропустить его через себя, а потом уже пользоваться изученными средствами языка, выражая себя самих в разных ситуациях. Вот почему так важна живая школа. Помните: счастье – это когда тебя понимают. Любому человеку, а особенно ребенку, необходимо выразить себя и получить позитивный отклик от группы сверстников. Детям, как и взрослым, важно быть востребованными. В школе, если с классом работает мудрый и талантливый педагог, происходит волшебство!

В прошлом году нам пришлось впервые столкнуться с онлайн-образованием. Справились, и даже очень. Педагоги быстро освоили технические средства и вышли на профессиональный уровень в этом формате. Пришлось перестраивать структуру уроков, включать элементы видеоресурсов, готовить к урокам презентации. Для малышей мы увеличили вокально-музыкальные минутки, так как им труднее держать внимание, ну и разные другие тонкости… В этом году мы, как и все школы, работали онлайн с января до середины марта. Многие говорят, что ученики, которым в классе было трудно концентрироваться, «прилипали» к экрану и внимательно слушали. Нет худа без добра.

Немного пришлось понервничать в связи с отменой госэкзаменов. Давила неизвестность. Инструкции по проведению аттестации от госкомиссии поступили довольно поздно – в самом конце марта. Чтобы не терять времени, мы еще в январе продумали и создали свою систему аттестации, памятуя прошлый год. Даже написали уникальный тест по грамматике, покрывающий всю программу A-level Russian. Главное, стало понятно, что вся ответственность за аттестацию и выставление справедливых оценок падет на нас. В нашем центре весной сдавали экзамены по русскому языку 48 студентов. Только один не выдержал и отступил, будет теперь сдавать в осеннюю сессию. Все остальные 47 детей выдержали с честью наш строгий процесс аттестации, работали на уровне высшего балла, и я надеюсь, что результат такой и получится. В прошлом году все, кто у нас зарегистрировался, получили высший балл.

– Расскажите о школе, педагогах, их профессиональном уровне и, как следствие, достижениях учащихся.

– Мы гордимся нашими педагогами, и не без основания: они в школе творят чудеса. При одном часе в неделю по каждому предмету (плюс домашние задания) ребята усваивают не просто программу русского как иностранного, но программу русского, литературы и истории в соответствии с почти полным перечнем тем, принятым в российских школах.

В школе функционируют курсы по математике и развитию логического мышления, подготовка к экзаменам 7+, 11+, 13+, вплоть до GCSE и A-level. На разных уровнях преподают детям сразу несколько блестящих педагогов.

У нас сильное музыкальное отделение: вокал, скрипка, фортепиано, гитара, ансамбль. Мы готовим на грейды ABRSM, и все наши ученики успешно сдают эти экзамены, что дает им возможность получить стипендии в хороших частных школах. Вокал ведут несколько лет настоящие оперные певицы. А гитару уже больше 15 лет преподает знаменитый музыкант групп «Кино» и «Аквариум» Александр Титов.

В школе успешно работает драматическая студия «Фантазия», где ребята развивают свои артистические способности, а потом они выступают с прекрасными спектаклями. Есть и танцевальная студия и студия живописи. Живопись и рисунок ведут два чудесных педагога: талантливый художник и потомок Толстого Филипп Фирсов, окончивший престижный курс по гранту принца Чарльза, и наш преподаватель с многолетним стажем Элеонора Мажуйкене, по образованию историк, – она руководит изостудией «Волшебная кисточка».

– Насколько сложно переучивать русского ребенка, начавшего уже думать по-английски? И что можно посоветовать его родителям?

– Мы все рано или поздно начинаем думать по-английски, и слава богу. Иначе как бы мы общались и жили в этой стране, учились и работали? Однако нам никто не мешает думать и на родном русском, видеть сны на нем, общаться с русской семьей, планировать успешную карьеру, связанную с русским языком.

В семье очень важно передать детям родной язык. Это сохранит связь поколений, даст детям прочную психологическую основу в жизни. Выучить иностранный язык до уровня родного можно иногда и во взрослом возрасте, приложив усилия, но если русская мама говорит с ребенком с рождения до двух лет по-русски, а английский папа – по-английски, то ребенок без труда вырастет билингвом. Сложнее будет тем родителям, которые вспомнят о русском языке позднее, когда ребенку исполнится 6–8 лет или больше – тогда придется «догонять поезд», и потребуется много усилий со стороны самого ребенка, родителей и учителей.

Наша школа старается помочь всем, мы никогда никому не отказываем. Просто иногда родители сами идут по пути наименьшего сопротивления и запускают язык, довольствуясь русским как иностранным и тьютором раз в неделю. Я убеждена, что ни один тьютор, какой бы замечательный он ни был, не сможет дать ребенку такой объем знаний и прогресс в развитии, который обеспечит дополнительное образование в хорошей русской школе. Школа всегда даст многократную фору, это доказано опытом многих лет. А если ребенок маленький, то тем более, и брать ему тьютора вместо школы даже смешно.

Хочу дать совет русским мамам: договаривайтесь с мужьями изначально, что будете растить ребенка двуязычным. Убедитесь, что есть согласие в семье на сей счет, иначе впоследствии будете страдать. Не стесняйтесь обсуждать этот вопрос. Англичанкой вы сами не станете: как бы хорошо и красиво ни заговорили по-английски, вы останетесь самой собой. А ваш ребенок – самое дорогое, что у вас есть. И чтобы сохранить близость и взаимопонимание, нужно растить ребенка, передавая ему материнский язык со всей палитрой собственных эмоций. Тем более что ученые считают, что человек наследует зачатки родного языка на структурном уровне.

– Народная мудрость гласит: «Сколько знаешь языков – столько раз ты человек». Однако мнения специалистов о пользе и вреде билингвизма для развития ребенка расходятся. Какова ваша позиция?

– Большинство населяющих Землю людей – билингвы. И это прекрасно. Я не слышала о каких-либо объективных противопоказаниях – наоборот, у билингвов формируется более сложная структура мозга, более гибкое восприятие, улучшенная концентрация внимания, как пишут ученые, что уже дает им явное преимущество.

Некоторые родители допускают ошибку: привезя ребенка в Англию до того, как у него вообще сформировалась речь, отрывают его от родного языка и погружают в англоязычную среду. Ребенок начинает «выживать», стараясь усвоить английский язык, справляется как может, но его речь рискует остаться весьма примитивной. Родную они не успели развить до приличного уровня, а новую не могут довести до совершенства. Таких ребят очень жаль. Ведь мышление опирается на речь.

– Школа является государственным центром по приему экзаменов GCSE, A-level Russian. Для многих детей и, соответственно, их родителей это еще предстоящие вершины. Какие советы вы бы посчитали необходимым им дать?

– Я бы посоветовала не тянуть, а отдать ребенка с сентября в признанный русский центр, где его будут всесторонне профессионально готовить без всяких авралов и смогут аттестовать в спокойном режиме, если, не дай бог, снова отменят экзамены. Еще раз подчеркну: ребята, не занимающиеся в русских центрах, проигрывают в знаниях и умениях. Это факт.

– А насколько востребован русский язык среди неангличан, если исходить из статистики вашей школы и госцентра по приему экзаменов?

– К нам регулярно обращаются семьи смешанных национальностей, где один из родителей китаец, итальянец, француз, чех и т. д. Есть ученики, чьи родители приехали из бывших союзных республик: Казахстана, Молдавии, Прибалтики, Украины. Честно говоря, статистику в этом отношении мы не ведем. Со взрослыми людьми сейчас тоже занимаемся реже. Но по моему ощущению, русский язык считается престижным среди многонационального населения этой страны, где я живу уже 30 лет.

– И напоследок: какие планы на юбилейный, 25-й учебный год?

– Прежде всего – отмена пандемии. Слава богу, получили распоряжение правительства, что с сентября школа сможет работать в нормальном режиме: никаких «баблов», никаких масок. А это уже и есть праздник! Мы сможем снова приглашать родителей на Новый год, 8 Марта, ставить спектакли, посещать театры и музеи. Ну и закатим какой-нибудь сюрприз на юбилей обязательно. У нас уже запланирован дважды отложенный грандиозный 10-й Международный фестиваль-конкурс русской песни в Кадоган-холле в последнее воскресенье апреля. Так что приходите!

Беседовал Рубен Пашинян