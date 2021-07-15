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Инфляция в Великобритании достигла максимума

Инфляция в Великобритании достигла максимума
Фото:123rf.com

Июньский показатель – самый высокий с 2018 года

Представители Службы национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) заявили, что увеличение стоимости продуктов питания, подержанных автомобилей, одежды, обуви и топлива стали основными факторами, вызвавшими скачок годового уровня инфляции с 2,1 до 2,5% в июне. Это самый высокий показатель с августа 2018 года, когда инфляция достигла 2,7%. Кроме того, это выше прогнозов аналитиков (2,2%) и целевого показателя Банка Англии (2%). Показатели базовой инфляции, без учета изменения цен на еду, энергоносители, алкоголь и табачную продукцию, выросли с 2 до 2,3%, что также выше прогноза экспертов.

По данным ONS, отчасти рост инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, вызван восстановлением уровня цен после того, как они были снижены во время локдауна.

В Банке Англии ожидают, что рост инфляции будет временным. Представители британского центрального банка уточнили, что эти изменения не повлекут за собой преждевременного увеличения банковской ставки, она останется на уровне 0,1%.

Не только Великобритания испытывает сильное ценовое давление в период, отмеченный активным ростом после локдауна. Ранее США сообщили, что уровень инфляции в стране достиг 13-летнего максимума – 5,4%. Аналитики ожидают дальнейшего роста в ближайшие месяцы, прежде чем показатель снова начнет снижаться.

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