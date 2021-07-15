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Майорка, Менорка и Ибица снова в «желтом списке»

Майорка, Менорка и Ибица снова в «желтом списке»
Фото:123rf.com

Изменения вступят в силу 19 июля

Майорка, Менорка, Ибица, Форментера и другие острова архипелага вернутся в «желтый список» Англии из-за увеличения там количества заражений коронавирусом. По словам министра транспорта Гранта Шеппса, число случаев заболевания на Балеарских островах выросло вдвое с тех пор, как они были включены в контрольную группу «зеленого списка», а это означает, что правительству необходимо действовать быстро.

Шотландия и Уэльс заявили, что они примут аналогичные меры. Ожидается, что Северная Ирландия последует их примеру.

Болгарию и Гонконг добавят в «зеленый список».

Министр транспорта также предупредил, что люди, планирующие путешествие за границу этим летом, должны предусмотреть возможность возврата средств или внесения изменений в бронирование.

Лейбористская партия подвергла правительство критике за то, что оно не публикует данные, которые используются при распределении стран по разным спискам. О необходимости предоставления информации заявили и некоторые компании. Например, представители Tui отметили, что отсутствие прозрачности в данных, лежащих в основе изменений, делает предварительное бронирование невероятно трудным для клиентов.

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