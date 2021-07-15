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Национальную галерею ждет преображение

Национальную галерею ждет преображение
Фото:123rf.com

Проект доверят американским архитекторам

Крыло Сейнсбери, пристроенное к Национальной галерее в 1987–1991 годах, планируется преобразить – реконструкция приурочена к двухсотлетию галереи в 2024 году. Разработкой масштабного проекта займется компания Selldorf Architects, которая уже успела поработать со многими известными музеями; среди ее клиентов – Коллекция Фрика и Смитсоновский музей американского искусства.

Современную пристройку Национальной галереи собираются сделать «более открытой, инклюзивной и приятной для посетителей», а кроме того, здесь разместят новый исследовательский центр.

Основатель Selldorf Architects Аннабель Зельдорф отметила, что для нее было честью присоединиться к проекту. Она пообещала создать вдохновляющий, экологичный и по-настоящему инклюзивный дизайн.

Директор галереи Габриэль Финальди отметил, что перестройка крыла Сейнсбери является частью более обширного плана – создать Национальную галерею будущего для нации и всего мира.

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