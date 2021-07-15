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За время пандемии богатые стали еще богаче

За время пандемии богатые стали еще богаче
Фото:123rf.com

Разрыв в уровне благосостояния стал еще очевиднее

По данным отчета, подготовленного аналитическим центром Resolution Foundation в сотрудничестве со Standard Life Foundation, в 10% самых богатых домохозяйств каждый взрослый увеличил свой достаток в среднем на £50 тыс. В то же время рост благосостояния среди беднейшей трети населения был незначительным – он составил £86 на каждого взрослого.

Старший экономист Resolution Foundation Джек Лесли отметил, что благосостояние редко увеличивается во время рецессии, но данные отчета свидетельствуют о том, что среднестатистическая семья получила неожиданный доход в размере £7,8 тыс. на взрослого за время кризиса. «Многие семьи были вынуждены откладывать, а не тратить во время изоляции, в то время как цены на жилье продолжали расти, даже когда рабочее время резко сократилось», – заявил Лесли.

В 2020 году Британия пережила самый большой спад производства за последние триста лет. Несмотря на это, в феврале 2020 года общие сбережения домохозяйств выросли на £200 млрд. При этом долги домохозяйств (без учета долгов по кредитным картам) сократились примерно на £10 млрд, а цены на жилье, которые упали в среднем на 22% за предыдущие четыре рецессии, выросли на 8%.

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