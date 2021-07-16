Число случаев заражения COVID-19 превысило 50 тыс. в день

Рост наблюдается в преддверии отмены локдауна

15 июля зарегистрировано 51 870 случаев заболевания коронавирусом (самый высокий показатель с 15 января) и 49 смертей.

Ранее главный санитарный врач Англии Крис Уитти предупредил, что количество госпитализаций может достигнуть пугающих цифр: количество пациентов с диагнозом «коронавирус» удваивается примерно каждые три недели. Он добавил, что ситуация в Великобритании остается опасной и людям следует соблюдать меры предосторожности, поскольку в понедельник ограничения будут сняты.

Между тем, по информации Службы национальной статистики (Office for National Statistics, ONS), число случаев заражения ковидом возросло на большей части территории Великобритании. Результаты бактериологических исследований показывают, что в Англии коронавирусом заражен каждый 95-й человек, в Шотландии инфицирован каждый 90-й человек, в Северной Ирландии – один из 290, а в Уэльсе – один из 360. Вариант «Дельта» диагностируется почти во всех случаях заражения.

Источник: BBC.