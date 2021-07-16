Число вакансий стремительно растет

Сейчас показатель выше уровня до пандемии

В период с апреля по июнь 2021 года в Великобритании появилось 862 тыс. новых вакансий, что на 77,5 тыс. больше, чем до пандемии, в первые три месяца 2020 года, сообщает Служба национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). По имеющимся данным, самое стремительное увеличение количества вакансий зафиксировано в сферах искусства, развлечений и отдыха.

Число официально трудоустроенных в июне увеличилось на 356 тыс. (самый высокий показатель с начала пандемии) и составило 28,9 млн. Это связано с тем, что многие смогли вернуться к работе после майского ослабления ограничений в Англии. Тем не менее в ONS заявили, что количество официально трудоустроенных работников остается на 206 тыс. ниже показателя до пандемии.

Кроме того, по сообщению ONS, в период с марта по май 2021 года уровень безработицы составил 4,8%, что ниже 5% в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

Источник: BBC.