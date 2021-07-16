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На соль и сахар могут ввести налог

На соль и сахар могут ввести налог
Фото:123rf.com

Мера призвана изменить пищевые привычки британцев

Ежегодно 64 тыс. человек умирают вследствие нездорового питания – такая цифра приводится в отчете по результатам независимого исследования «Национальная продовольственная стратегия» (National Food Strategy). Это исследование было инициировано еще в 2019 году Майклом Гоувом, занимавшим на тот момент пост министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Также в отчете отмечается, что нездоровые пищевые пристрастия британцев прибавляют работы медикам и значительно увеличивают нагрузку на NHS.

Авторы отчета считают, что правительству необходимо подтолкнуть людей к изменению пищевых пристрастий как можно скорее, особенно если Великобритания хочет достичь запланированных целей в сферах здоровья, климата и природы.

Одной из рекомендаций стало введение налога – £3 с продажи каждого килограмма сахара и £6 с продажи каждого килограмма соли, в случае если они приобретаются оптом для использования в переработанных пищевых продуктах. За год сумма налога может составить порядка £3,4 млрд. Часть этих средств предлагается направить на финансирование бесплатного школьного питания для 1,1 млн учеников и продвижение изменений в британской гастрономической культуре.

Предложение было подвергнуто критике, поскольку в большей степени коснется самой бедной категории потребителей. Однако специалисты считают, что налог будет мотивировать производителей снижать уровень соли и сахара в продуктах.

Правительство пообещало рассмотреть предложения и ответить на них в течение полугода.

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