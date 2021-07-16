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Новая выставка о Шекспире и королевской семье

Новая выставка о Шекспире и королевской семье
Фото:©rjfiskness/123RF.COM

Экспозиция представлена в онлайн-формате

Новая мультимедийная выставка «Творения истории: Шекспир и королевская семья» (Making History: Shakespeare and the Royal Family) проводится в рамках проекта «Шекспир в королевской коллекции» (Shakespeare in the Royal Collection, ShaRC). Посетив онлайн-экспозицию, гости узнают о том, каким образом произведения Шекспира связаны с королевской семьей Великобритании и насколько эти пересечения отразились на формировании британской культуры.

Выставка затрагивает несколько интересных тем за довольно длительный период истории. В ней использованы материалы из королевской коллекции и архивов, показывающих, как настоящие принцы Уэльские искали сравнения с шекспировским принцем Хэлом – будущим королем Генрихом V. Не стал исключением и принц Чарльз: в документальном фильме «Prince, Son and Heir, Charles at 70» (2018 года) в ответ на заявления, что, став королем, он будет вмешиваться в чужие дела, Чарльз посоветовал прочитать пьесу «Генрих V» или «Генрих IV». В  этих произведениях шекспировский Хэл из беззаботного принца Уэльского превратился в образцового монарха. Таким образом, принц Чарльз подчеркнул, что наследник трона и монарх ведут себя по-разному.

На выставке также расскажут о книге с произведениями Шекспира, которая принадлежала королю Карлу I и в которой монарх оставил заметки незадолго до своей казни, состоявшейся в 1649 году.

С помощью цифровой визуализации впервые можно будет посетить спектакли по пьесам Шекспира, поставленные во времена королевы Виктории.

По мнению профессора London Shakespeare Centre Гордона Макмаллана, творчество Шекспира оказало значительное влияние на историю королевской семьи: научило ее членов выступать перед публикой, помогло сформировать королевскую идеологию и повлияло на образование молодых отпрысков.

Выставка проходит на сайте sharc.kcl.ac.uk.

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