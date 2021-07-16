Шедевры Национальной галереи — под открытым небом

Фестиваль Inside Out объединит любителей живописи

Национальная галерея и Westminster City Council запланировали ряд мероприятий, которые состоятся в рамках фестиваля Inside Out. С 3 августа по 2 сентября на Трафальгарской площади будут представлены такие знаковые картины, как «Венера и Марс» Боттичелли, «Последний рейс корабля «Отважный» Тернера и «Подсолнухи» Ван Гога. Подробнее обо всех представленных работах можно будет узнать через бесплатное приложение Smartify.

Также во время фестиваля – в программе Sketch on the Square – будут проводиться ежедневные бесплатные уроки живописи на открытом воздухе, отдохнуть и перекусить после которых можно в National Gallery Café.

Кроме этого, гости фестиваля смогут прогуляться по захватывающему маршруту с элементами дополненной реальности, который стартует от Национальной галереи и огибает Вест-Энд. А с помощью бесплатного приложения Art of London AR Gallery и скана наклеек, находящихся на каждой остановке маршрута, можно прослушать аудиокомментарии о картинах, не заходя внутрь галереи.