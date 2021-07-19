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Англия отменила почти все коронавирусные ограничения

Англия отменила почти все коронавирусные ограничения
Фото:123rf.com

Решение принято на фоне роста заболеваемости

В ходе пресс-конференции 19 июля Борис Джонсон подтвердил, что Англия перешла к четвертому этапу снятия ограничений. В стране официально больше нет ограничений на количество людей, посещающих какие-либо мероприятия, также отменяется соблюдение дистанции 1 м. Однако с сентября только прошедшие вакцинацию смогут посещать ночные клубы и крупные мероприятия. Ношение масок больше не является обязательным требованием, но ожидается, что ими будут пользоваться в местах скопления людей. Несмотря на это, некоторые компании-перевозчики и магазины просят посетителей и дальше использовать средства индивидуальной защиты.

Решение правительства о смягчении ограничений было воспринято неоднозначно: количество новых случаев, зарегистрированных по всей стране, стремительно растет. Лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер заявил, что снятие ограничений «безрассудно». Однако премьер-министр выступил в поддержку снятия почти всех ограничений в Англии, несмотря на рост числа случаев заболевания, задав вопрос: «Если не сейчас, то когда?»

Министр по делам вакцинации Надим Захави подтвердил, что прививку смогут сделать дети старше 12 лет, которые сами входят в группу риска или живут с теми, кто входит в эту группу. Также вакцина будет предложена подросткам, которым в течение трех месяцев исполнится 18 лет.

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