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Цены на недвижимость выросли на 10%

Цены на недвижимость выросли на 10%
Фото:123rf.com

Причиной стало изменение предпочтений покупателей

Согласно новым данным Национальной статистической службы (ONS), цены на жилье в Великобритании продолжают расти: с мая 2020 года по май 2021 года средняя цена на недвижимость увеличилась на 10%. При этом столичные цены растут не столь стремительно: Лондон шестой месяц подряд остается регионом с самым низким ростом в годовом выражении – 5,2%.

Средняя цена на жилье в Великобритании в мае 2021 года составляла £255 тыс. Это на £23 тыс. больше, чем в мае 2020 года.

По словам главного экономиста Nationwide Роберта Гарднера, ключевым фактором, способствующим росту цен, является изменение жилищных предпочтений британцев после пандемии. Сейчас многие люди стремятся приобрести дом с садом или в шаговой доступности от парков. В то же время большинство потенциальных покупателей хотело бы перебраться в более спокойные районы из шумных городов.

Источник: Sky News.

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