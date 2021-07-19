Постковидный синдром будут изучать

На исследования выделят £20 млн

Министр здравоохранения Саджид Джавид объявил, что правительство выделит средства на 15 проектов по изучению постковидного синдрома (Long Covid), в одном из которых примут участие 4,5 тыс. человек. Это будет самое масштабное исследование данной проблемы на сегодняшний день.

Исследования будут сосредоточены на получении новых данных о постковидном синдроме и на поиске методов его лечения.

Саджид Джавид заявил: «Новое исследование совершенно необходимо для улучшения диагностики и лечения. Оно изменит жизнь тех, кто борется с долговременными симптомами вируса».

По данным Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS), о затяжных симптомах сообщили 995 тыс. человек, из них 192 тыс. заявили, что после коронавируса им стало намного сложнее выполнять повседневные задачи. Около 887 тыс. отметили, что проблемы сохраняются более трех месяцев, а 405 тыс. сказали, что страдали от постковидного синдрома более года. Из-за долгосрочных последствий коронавируса тысячи людей столкнулись с ощущением сильной усталости, одышкой, головными болями и когнитивной дисфункцией в течение года или более после заражения.

Исследовательские проекты будут реализовываться в Университетском колледже Лондона, а также в университетах Кардиффа, Глазго, Лидса и Оксфорда.