Вакцинация детей пока отменяется

Побочные эффекты недостаточно изучены

Ученые не пришли к единому мнению по вопросу об обязательной вакцинации детей. Несмотря на то что Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, другие советники правительства отметили, что на данный момент еще не хватает информации о том, какие побочные эффекты могут появиться у детей после прививки.

Министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик сообщил, что перед принятием окончательного решения правительство рассмотрит рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI). Основной задачей является оценка того, перевешивают ли преимущества вакцинации детей любой возможный риск.

Дженрик отметил, что сначала вакцинация должна стать доступна тем, кому должно исполнится 18 лет в течение трех месяцев, а также подросткам в возрасте от 12 до 17 лет, которые входят в группу риска или живут с теми, кто входит в группу риска.