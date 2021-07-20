Британия инвестирует миллионы в развитие технологий

Страна стремится стать сверхдержавой в сфере инноваций

Быстроразвивающиеся технологические компании могут получить финансовую помощь от государства. Поддержка направлена на стимулирование инновационных технологий.

В рамках новой программы правительство совместно с частными предприятиями возьмет на себя обязательства по финансированию технологических компаний. Для получения инвестиций компания должна базироваться в Великобритании и продемонстрировать, что стремится к активному развитию, доказав, что смогла привлечь £5 млн инвестиций без помощи государства.

Общий объем инвестиций составит £375 млн.

Канцлер казначейства Риши Сунак заявил: «Технологии и инновации будут основой нашей экономики в будущем, поэтому мы инвестируем миллиарды в исследования и разработки. Это поможет укрепить наш статус мирового лидера в данной области».

В казначействе заявили, что госфинансирование необходимо наряду с частным капиталом, так как достижение значимого прогресса в сфере технологий часто требует вложения крупных средств в течение длительного периода.

Планируется, что государственные расходы на исследования и разработки достигнут £14,9 млрд в 2021 и 2022 годах. Таким образом, правительство стремится увеличить инвестиции в инновации до 2,4% от объема производства к 2027 году.

Источник: The Guardian.