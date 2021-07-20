Планируем Рождество летом

Сады Кью начали продажу билетов на зимние праздники

На сайте Королевских ботанических садов Кью в Лондоне началась продажа билетов на пеший рождественский маршрут. Уже сейчас все желающие могут забронировать прогулку по одной из самых популярных зимних троп.

Маршрут в Садах Кью начнет принимать гостей с 17 ноября 2021 года.

Возможно, летние мечты о рождественских каникулах вызваны тем, что в прошлом году открытие тропы было отложено из-за пандемии, и в 2021 году в Садах Кью решили наверстать упущенное.

На маршруте, имеющем протяженность около 2,6 км, откроются пункты продажи уличной еды, где можно будет попробовать вкусные праздничные угощения. По оценкам сотрудников садов, прогулка займет 75 минут.

Купить билеты можно здесь.