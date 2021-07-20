Статистика нелегальной иммиграции бьет рекорды

За сутки 430 человек незаконно прибыли в страну

19 июля рекордное число мигрантов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. По данным информационного агентства PA, предыдущий максимум – 416 человек за день – был зафиксирован в сентябре прошлого года.

Часть мигрантов предположительно прибыла с севера Франции или из Бельгии. За приближением их лодки, прежде чем она пристала к берегу неподалеку от мыса Дандженесс (графство Кент), наблюдали работники благотворительной организации Royal National Life boat Institution (RNLI).

Следует отметить, что в настоящее время в парламенте обсуждают законопроект «О гражданстве и границах». Если его одобрят, власти смогут направлять просителей убежища, пока их дела рассматриваются, на территорию иной страны. От принятия законопроекта правительство предостерегла бывший премьер-министр Тереза Мэй. Она отметила, что ранее рассматривала подобную возможность, но отказалась от нее по практическим соображениям.

По информации PA, в июле в Великобританию прибыли более 1 850 нелегальных иммигрантов. Это больше, чем за весь 2019 год.

Источник: Sky News.