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Статистика нелегальной иммиграции бьет рекорды

Статистика нелегальной иммиграции бьет рекорды
Фото:123rf.com

За сутки 430 человек незаконно прибыли в страну

19 июля рекордное число мигрантов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. По данным информационного агентства PA, предыдущий максимум – 416 человек за день –  был зафиксирован в сентябре прошлого года.

Часть мигрантов предположительно прибыла с севера Франции или из Бельгии. За приближением их лодки, прежде чем она пристала к берегу неподалеку от мыса Дандженесс (графство Кент), наблюдали работники благотворительной организации Royal National Life boat Institution (RNLI).

Следует отметить, что в настоящее время в парламенте обсуждают законопроект «О гражданстве и границах». Если его одобрят, власти смогут направлять просителей убежища, пока их дела рассматриваются, на территорию иной страны. От принятия законопроекта правительство предостерегла бывший премьер-министр Тереза Мэй. Она отметила, что ранее рассматривала подобную возможность, но отказалась от нее по практическим соображениям.

По информации PA, в июле в Великобританию прибыли более 1 850 нелегальных иммигрантов. Это больше, чем за весь 2019 год.

Источник: Sky News.

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