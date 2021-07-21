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Эпоха Ренессанса: расцвет садов Тюдоров

Эпоха Ренессанса: расцвет садов Тюдоров
фото123rf.com

Английские сады всегда привлекали внимание и садоводов, и туристов. В разные эпохи их дизайн менялся в зависимости от модных тенденций. Оберегая традиции и культурное наследие, англичане стремятся сохранить и садовые ландшафты. Сегодня мы прогуляемся по садам Тюдоровской эпохи.

Какими были сады во времена Тюдоров?

Эпоха Ренессанса, зародившаяся в Италии в XIV веке, спустя столетие распространилась на всю Европу, повлияв на культурные традиции многих стран, в том числе и Англии. Средиземноморские палаццо настолько лаконично сочетались с окружавшими их садами, что сливались в единые архитектурные ансамбли, поражавшие своим великолепием. Эта модная тенденция повлияла и на Британию, сады стали частью домов. Также начали уделять особое внимание фасадам и дизайну передней части строений. В то же время популярность приобрели террасы и балконы, с которых открывался шикарный вид на геометрически точные клумбы, газоны и дорожки, а ровные шарики кустов стали всеобщим объектом любования. Замки начали строить на возвышенностях, чтобы хозяевам было удобно обозревать их владения.

Наиболее узнаваемой особенностью этого периода является так называемый узловой сад – это клумбы и кусты с переплетенными узорами, которые были спроектированы так, чтобы весь узор было видно сверху. Популярны стали спиралевидные клумбы и лабиринты из живой изгороди. Они создавались в большей степени для гостей, которые, побродив несколько часов по лабиринту, уже и развлекались, и нагуливали аппетит. В проектах тюдоровских садов стали появляться беседки, зачастую строившиеся на возвышенностях, – к ним вели лестницы, окруженные цветами.

Хэтфилд-хаус, Хартфордшир. 123rf.com

Какие растения росли в тюдоровском саду?

Главным фаворитом среди цветов была, конечно же, роза. Именно тогда появились навесные арки из роз и розарии. Цветы выращивали как из-за их красоты, так и из-за запаха. Например, розы не только ставили в вазы, но и рассыпали их лепестки по комнате, наполняя помещение ароматом. Также этот королевский цветок использовали в парфюмерии и кулинарии. Помимо роз, были в чести и другие растения с насыщенным ароматом, которые хорошо поглощали неприятные запахи, в том числе лаванда, майоран и фенхель. Именно тогда их начали использовать в домах в качестве «освежителей». Например, лаванду раскладывали по углам, клали в шкафы с бельем, даже рассыпали по полу, чтобы наполнить дом ее запахом и замаскировать другие.

В тюдоровских садах находилось место и для ароматного огорода, где выращивали травы, используемые для приготовления блюд: шафран, орегано, розмарин, календулу. Несмотря на роскошь замков, сады были не только для эстетического удовольствия: зачастую на задворках великолепного сада располагался мини-огород, на котором росли овощи. Недалеко от прогулочных мест высаживали фруктовые деревья, чтобы во время прогулки можно было подкрепиться яблочком. Тюдоры стали своего рода новаторами в использовании некоторых редких на тот момент растений – так, именно тогда в садах впервые появились абрикосы и крыжовник.

Где увидеть тюдоровские сады?

Годолфин-хаус, Корнуолл
Адрес: Godolphin Cross, Helston TR13 9RE

Годолфин-хаус, Корнуолл. 123rf.com

Когда сэр Фрэнсис Годолфин в XIV веке разбивал свой сад, он был одним из самых важных и влиятельных жителей Корнуолла. Удивительно, но сад практически не изменился с того времени, а сохранившаяся планировка и дизайн делают его уникальным достоянием. Садовники Тюдоровской эпохи тщательно выбирали ароматные цветы, чтобы привлечь бабочек и пчел. Современные садовники тщательно ухаживают за ним, заботясь о его красоте.

Хардвикхолл, Дербишир
Адрес: Doe Lea, Chesterfield S44 5QJ

Хардвик-холл, Дербишир. wikipedia.org

Особняк был построен в конце 1500-х годов для Бесс Хардвик, которая была самой богатой женщиной в Англии после Елизаветы I, и ее поместье изначально проектировалось так, чтобы подчеркнуть статус и богатство владелицы. Здание практически не изменилось, а вот оригинальный сад подвергся реставрации. До сих пор он поражает своим разнообразием и роскошью благоухающих трав. В нем много скрытых уголков, утопающих в нишах живой изгороди, ровные лужайки, бордюры, кусты причудливой формы – все это создает уникальность сада, за которым ухаживают всего четыре садовника (не без помощи волонтеров, конечно).

Вайн, Хэмпшир
Адрес: Vyne Rd, Sherborne St John, Basingstoke RG24 9HL

Вайн, Хэмпшир. commons.wikimedia.org

Особняк был построен для лорда Сэндиса, советника и соратника Генриха VIII. Сам король неоднократно посещал это место. Здесь до сих пор сохранилась уникальная часовня с тюдоровскими витражами. Из дома открывается вид на небольшое озеро и часть садов и лесов. Общая площадь угодий, по которым можно гулять, наслаждаясь местными красотами, составляет 13 акров. Тропа от входа на территорию сада пролегает мимо небольшого озера с красивым водопадом. Каждый элемент сада уникален, а центральный из них – беседка из красного кирпича, построенная в середине XVI века. Это тихое и укромное местечко ранее было чайным уголком. Возможно, здесь устраивали посиделки английские леди за чашечкой ароматного напитка, обсуждая последние новости. Неотъемлемая часть этого тюдоровского сада – фруктовые деревья и аккуратно подстриженные изгороди.

Хелмингем-холл, Саффолк
Адрес: Helmingham Estate Office, Stowmarket IP14 6EF

Хелмингем-холл, Саффолк. commons.wikimedia.org

Усадьба была построена в середине XV века. Дом фактически находится на воде и окружен рвом шириной 60 футов. Добраться до замка можно по двум разводным мостикам, которые поднимаются каждую ночь. Сейчас сам особняк закрыт для посетителей, но по традиционному узловому саду с четким геометрическим рисунком, в котором посажено множество фруктовых деревьев и разбит розарий, можно погулять. Кроме того, можно пройтись и по территории огромного парка, где водятся олени.

commons.wikimedia.org

В гостях у короля

Если не хочется ехать далеко, то буквально в 18 километрах от центра Лондона – в Хэмптон-корте – находится настоящий тюдоровский сад. Дворцово-парковый ансамбль был построен в начале XVI века для кардинала Томаса Уолси, фаворита короля. Кардинал прославился любовью к дипломатическим интригам и финансовым махинациям. По его приказу в Англии были закрыты 29 монастырей, а избыточные доходы как раз и были потрачены на строительство Хэмптон-корта. Уолси задумал построить дворец и парк не только не хуже Версаля, но и значительно превосходящие его по великолепию. Через пятнадцать лет он решил отблагодарить повелителя за его милости и подарил роскошный замок ему. Ответная благодарность была воистину королевской: кардинал, не сумев договориться о разводе Генриха с первой женой, попал в опалу. Генрих любил Хэмптон, и в течение последующих полутора столетий Хэмптон-корт оставался основной загородной резиденцией всех английских монархов.

Но вернемся к прекрасному саду. Он создавался несколько веков, но в изначальном виде, увы, не сохранился, хотя его и постарались воспроизвести по всем дизайнерским канонам того времени: здесь есть ровные четкие дорожки, расходящиеся лучами от главной аллеи, живые изгороди из тиса и остролиста, розарий, фонтаны и множество беседок, разбросанных по всему саду. Садовая часть занимает 60 акров, а парковая зона, где можно встретить оленей (прямых потомков тех оленей, которых разводил и на которых охотился Генрих VIII), – еще 750 акров. Садов в поместье несколько: это сад фонтанов, где на месте воды расположились цветы и деревья, розарий со старыми сортами английских роз и тайный сад, представляющий собой гигантский узорный партер. А еще есть зимний сад, где растет так называемая великая виноградная лоза, посаженная в 1769 году, – сейчас она достигает в длину более 30 метров и до сих пор дает урожай.

Одна из самых известных достопримечательностей Хэмптон-корта – тисовый лабиринт, расположенный в северной части парка. Его устроили здесь в 1690-х годах, при Вильгельме III, а впоследствии несколько раз переделывали. Когда в XIX веке парк открыли для посещения, лабиринт стал главным аттракционом для гостей. И до сих пор многие хотят побродить по нему в поисках выхода.

В поисках выхода

К сожалению, тюдоровских парков сохранилось не так уж много: когда пришла новая мода, большинство парков подверглось переделке. Впрочем, уже позднее кое-где стали создавать сады в подражание тюдоровским. Главным развлечением в таком саду были, конечно же, лабиринты. Где в современной Британии можно побродить среди хитро посаженной живой изгороди?

Лабиринт Мальборо при дворце Бленхейм, Оксфордшир
Адрес: Bladon, Woodstock OX20 1PZ

Лабиринт Мальборо при дворце Бленхейм, Оксфордшир. commons.wikimedia.org

Этот огромный по размерам лабиринт, занимающий почти 2 акра, состоит из 3 тыс. живых изгородей из тиса. Чтобы можно было оценить его масштабы, в лабиринте установлены два деревянных моста, благодаря которым есть возможность оглядеть территорию с высоты птичьего полета и спланировать маршрут к выходу. Кстати, лабиринт обслуживают всего шесть садовников – они стригут изгородь раз в неделю.

Сад Глендурган, Корнуолл
Адрес: Mawnan Smith, Falmouth TR11 5JZ

Лабиринт из вишневого лавра, созданный совсем недавно, в XIX веке, находится в центре сада. Полюбоваться четкой геометрией извилистых дорожек можно с площадки, расположенной на высоком холме. Лабиринт выложен в форме стилизованной змеи с завитками, которые сужаются по мере приближения к центру.

Лабиринт в поместье Лонглит, Уилтшир
Адрес: Warminster BA12 7NW

Лабиринт в поместье Лонглит, Уилтшир. commons.wikimedia.org

Несмотря на то что само поместье относится к XVI веку, лабиринт создали гораздо позже, причем скорее не как дань ландшафтной моде, а для развлечения посетителей: маркиз Бат решил переделать чопорное английское поместье в туристический аттракцион. И надо сказать, это ему удалось. 16 тыс. тисовых кустов высадили на площади 1,5 гектара – лабиринт в Лонглите по праву считается самым длинным в мире! Если сложить все дорожки, то суммарно их длина составит почти 3 километра. Прогулка по этим тропинкам – не только удовольствие, но и непростая головоломка. Но если задача оказалась сложной, всегда можно взобраться на мостик и посмотреть на лабиринт с высоты.

* * *

Декоративные сады Тюдоровской эпохи были в основном символом статуса и благополучия. Этот исторический период запомнился любовью к порядку и структурированности, где все находится на своих местах. Сады того времени отражали популярную тогда идею, что природа должна быть подчинена контролирующему ее человеку. Есть своя магия во всех этих лабиринтах и четких бордюрах – и если смотреть на них сверху, мысли словно выстраиваются и упорядочиваются сами по себе.

Подготовила Оксана Кеш

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