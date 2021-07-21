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Картины эпохи «японского локдауна»

Картины эпохи «японского локдауна»
Фото:www.instagram.com/britishmuseum

Экспозиция насчитывает 103 работы

Рисунки японского художника Кацусики Хокусая были созданы им для проекта «Великая книга иллюстраций всего» (The Great Picture Book of Everything). Идея проекта заключалась в том, чтобы создать небольшие рисунки с разнообразными сюжетами: от мифологических сцен до изображений животных и цветов. Проект так и не был реализован, а рисунки нигде не экспонировались.

Об истории рисунков известно немного. Когда-то они принадлежали ювелиру и коллекционеру Анри Веверу. После его смерти они были проданы на аукционе в Париже и вошли в частную коллекцию. В 2019 году работы Хокусая снова попали на аукцион и были куплены Британским музеем за £270 тыс.

Директор Британского музея Хартвиг Фишер отметил: «Эти рисунки были созданы в период локдауна, если так можно выразиться, когда Япония закрыла свои границы почти на 200 лет. Контакты с внешним миром были ограничены и строго регламентированы. Даже для поездок внутри страны требовалось официальное разрешение. Это ситуация, которую многие из нас поймут».

Выставка «Хокусай: Великая книга иллюстраций всего» пройдет с 30 сентября 2021 года по 30 января 2022 года.

Хокусай известен, прежде всего, как автор «Большой волны в Канагаве» – одного из самых узнаваемых и воспроизводимых произведений искусства. Влияние Хокусая на европейских художников-импрессионистов XIX века, в том числе Винсента Ван Гога, было огромным.

Сейчас выставка представлена на сайте Британского музея.

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