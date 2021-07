Картины эпохи «японского локдауна»

Экспозиция насчитывает 103 работы

Рисунки японского художника Кацусики Хокусая были созданы им для проекта «Великая книга иллюстраций всего» (The Great Picture Book of Everything). Идея проекта заключалась в том, чтобы создать небольшие рисунки с разнообразными сюжетами: от мифологических сцен до изображений животных и цветов. Проект так и не был реализован, а рисунки нигде не экспонировались.

Об истории рисунков известно немного. Когда-то они принадлежали ювелиру и коллекционеру Анри Веверу. После его смерти они были проданы на аукционе в Париже и вошли в частную коллекцию. В 2019 году работы Хокусая снова попали на аукцион и были куплены Британским музеем за £270 тыс.

Директор Британского музея Хартвиг Фишер отметил: «Эти рисунки были созданы в период локдауна, если так можно выразиться, когда Япония закрыла свои границы почти на 200 лет. Контакты с внешним миром были ограничены и строго регламентированы. Даже для поездок внутри страны требовалось официальное разрешение. Это ситуация, которую многие из нас поймут».

Выставка «Хокусай: Великая книга иллюстраций всего» пройдет с 30 сентября 2021 года по 30 января 2022 года.

Хокусай известен, прежде всего, как автор «Большой волны в Канагаве» – одного из самых узнаваемых и воспроизводимых произведений искусства. Влияние Хокусая на европейских художников-импрессионистов XIX века, в том числе Винсента Ван Гога, было огромным.

Сейчас выставка представлена на сайте Британского музея.