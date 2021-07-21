Ливерпуль лишился статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Виной тому современная застройка города

В ЮНЕСКО решили, что выдающаяся универсальная ценность набережной Ливерпуля была перечеркнута возведением новых строений, в том числе стадиона футбольного клуба «Эвертон» за £500 млн.

Решение, принятое на 44-й сессии Комитета всемирного наследия в Центре культуры и искусства в китайском Фучжоу, стало ударом для города. Ливерпуль – третье место, потерявшее охранный статус; кроме него, из списка всемирного наследия ЮНЕСКО были исключены резерват аравийского орикса в Омане (в 2007 году) и дрезденская долина Эльбы (в 2009 году).

Исключение из списка всемирного наследия было с тревогой встречено руководством Ливерпуля. Мэр города Джоан Андерсон сказала, что она очень разочарована и обеспокоена. Городской совет планирует рассмотреть возможность подачи апелляции.

Ливерпуль был внесен в список всемирного наследия в 2004 году, а в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, – в 2012 году. Тогда еще в ЮНЕСКО предупредили, что современная застройка значительно изменит облик города и это может привести к потере охранного статуса.