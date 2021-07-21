﻿﻿﻿﻿﻿

Ливерпуль лишился статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Ливерпуль лишился статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото:123rf.com

Виной тому современная застройка города

В ЮНЕСКО решили, что выдающаяся универсальная ценность набережной Ливерпуля была перечеркнута возведением новых строений, в том числе стадиона футбольного клуба «Эвертон» за £500 млн.

Решение, принятое на 44-й сессии Комитета всемирного наследия в Центре культуры и искусства в китайском Фучжоу, стало ударом для города. Ливерпуль – третье место, потерявшее охранный статус; кроме него, из списка всемирного наследия ЮНЕСКО были исключены резерват аравийского орикса в Омане (в 2007 году) и дрезденская долина Эльбы (в 2009 году).

Исключение из списка всемирного наследия было с тревогой встречено руководством Ливерпуля. Мэр города Джоан Андерсон сказала, что она очень разочарована и обеспокоена. Городской совет планирует рассмотреть возможность подачи апелляции.

Ливерпуль был внесен в список всемирного наследия в 2004 году, а в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, – в 2012 году. Тогда еще в ЮНЕСКО предупредили, что современная застройка значительно изменит облик города и это может привести к потере охранного статуса.

profile-sample2
Поездка на два дня из Лондона в Монако
21-07-2021
profile-sample2
Ливерпуль лишился статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
21-07-2021
profile-sample2
В Англии изменена система прохождения погранконтроля
21-07-2021
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.