Лучшие речные маршруты для каякинга в Великобритании

Каякинг по реке – один из лучших способов познакомиться с окружающей природой, независимо от того, новичок вы или опытный каякер. Маршруты по рекам Великобритании разнообразны – мы собрали для вас десять самых интересных.

Англия

Река Темза (Thames)

От Баттерси (Battersea) до Гринвича (Greenwich)

Расстояние: 20,6 км

Сложность: для всех уровней подготовки

Увидеть столицу Англии со стороны реки – незабываемое впечатление, пусть вы и осмотрите всего лишь небольшой фрагмент великой Темзы. Ваше приключение начнется в Западном Лондоне, маршрут проследует в сторону «Катти Сарк» в Гринвиче. Вы проедете мимо Ламбетского дворца, здания парламента, штаб-квартиры МИ-6, колеса обозрения «Лондонский глаз», шекспировского театра «Глобус», собора Святого Павла, Тауэра, Тауэрского моста и Канэри-Уорф – и это лишь самые яркие достопримечательности, которые можно здесь увидеть.

Река Ди (Dee)

От моста в Фарндоне (Farndon) до Честера (Chester)

Расстояние: 17,7 км

Сложность: от легкой до умеренной



Несмотря на то что реку Ди, которая течет из Сноудонии через валлийский город Лланголлен, часто называют «бешеной белой водой», это довольно спокойный маршрут (если, конечно, не помешает погода). Во время этого путешествия вы сможете увидеть несколько достопримечательностей, таких как Итон-холл и деревня Экклстон (Eccleston), а также порыбачить с плотины Chester Weir – в это место приходит атлантический лосось. В пабе Red House всегда рады проезжающим каякерам.

Река Колдер (Calder), Западный Йоркшир

От Хебден-Бриджа (Hebden Bridge) до Сауэрби-Бриджа (Sowerby Bridge)

Расстояние: 8,4 км

Сложность: средняя

Отличный вариант для тех, кто уже давно занимается каякингом, уверен в своей технике и теперь хочет усовершенствовать навыки гребли. Маршрут начинается у богемного города Хебден-Бридж и заканчивается в Сауэрби-Бридже. По пути есть отличные места для обеда и отдыха. В основном маршрут спокойный, но есть несколько участков реки, по которым можно пройти в стиле слалома.

Река Деруэнт (Derwent), Озерный край

От Ситуэйта (Seathwaite) до озера Деруэнт-Уотер (Derwentwater)

Расстояние: 80 км

Сложность: умеренная

Маршрут начинается с горных пейзажей Ситуэйта, проходит через центральную часть национального парка Лейк-Дистрикт и заканчивается «Королевой озер» – озером Деруэнт-Уотер. Сама река является особой заповедной зоной и популярным местом рыбной ловли, поэтому во время каякинга важно соблюдать ряд предосторожностей. Кроме того, в последние два месяца года следует обращать внимание на специальные белые линии, которые нанесены на фундамент пешеходного моста в деревне Портинскейл (Portinscale), чтобы по ним можно было определять уровень воды и, таким образом, передвигаться по реке, не нанося вреда окружающей среде.

Шотландия

Река Тейт (Teith)

Расстояние: 8 км

Сложность: от легкой до умеренной



Северо-западный участок реки Тейт (на шотландском гэльском она называется Uisge Theamhich, что означает «тихая и приятная вода») идеально подходит для каякеров любого уровня подготовки. Правда, плохая погода может усложнить этот маршрут для начинающих гребцов. Район также известен благодаря заводу по производству солодового виски Deanston и арочному мосту из красного камня, который был построен во время правления королевы Шотландии Марии Стюарт.

Река Твид (Tweed)

Расстояние: 156 км

Сложность: средняя

Река, с которой связаны многие исторические события и которая славится прекрасными видами, идеально подходит для многодневной прогулки на байдарках и каноэ. Кстати, твидовая ткань (помните знаменитые твидовые пиджаки?) получила свое название благодаря ассоциации с этой рекой. Каякерам здесь есть что исследовать: с воды можно полюбоваться на потрясающую Южно-Шотландскую возвышенность и вересковые пустоши, а также старинный замок Нейдпат (Neidpath). На склоне холма в Драйбурге можно не только отдохнуть, но и посетить памятник шотландскому герою Уильяму Уоллесу.



Уэльс

Река Уай (Wye)

От Монмута (Monmouth) до Уайтбрука (Whitebrook)

Расстояние: 8 км

Сложность: легкая

Это один из самых красивых валлийских водных маршрутов. Река Уай, имеющая протяженность 250 км, – четвертая по длине в Великобритании. Она берет начало на горе Плинлимон (Plynlimon) и впадает в устье Северна (Severn). Маршрут от Монмута до Уайтбрука прост и короток, его можно пройти всего за полдня; небольшие и легко преодолимые пороги сделают поездку более интересной. Преодолев половину пути, можно остановиться на отдых в популярной лодочной таверне.

Река Мауддах (Mawddach), Сноудония

От моста Понт-Абергейр (Pont Abergeirw) до слияния с рекой Иден (Eden)

Расстояние: 9 км

Сложность: для опытных каякеров

Маршрут проходит по диким и уединенным местам в сердце Сноудонии, а внушительные спуски и быстрые пороги обещают настоящий речной каякинг в одном из самых ярких его проявлений, который запомнится вам надолго. Хорошую точку старта найти затруднительно – лучше всего будет начать сплав возле лыжного центра в деревне Траусвинит (Trawsfynydd). Лучшее место, чтобы завершить путь, – низовье Мауддаха (lower Mawddach), рядом с автостоянкой.

Северная Ирландия

Маршрут на озере Лох–Эрн (Lough Erne Canoe Trail)

Расстояние: 50 км

Сложность: несколько маршрутов разного уровня



Двойное озеро Лох-Эрн – одно из самых популярных мест для гребли на байдарках и каноэ во всей стране. Те, кто желает совершить свое первое водное путешествие, выбирают верхний Лох-Эрн – каналы с медленным течением и чудесный вид на острова и полуострова. Если же вы опытный каякер и хотите дойти до Эннискиллена (Enniskillen), лучше всего следовать по участку реки Эрн. Преодолеть Лох-Эрн бывает очень сложно из-за сильного ветра.

Маршрут на реке Фойл (Foyle Canoe Trail)

Расстояние: 53 км

Сложность: для всех уровней подготовки

Этот маршрут, который начинается у реки Фойл и заканчивается в Атлантическом океане, проходит не только по Северной Ирландии, но и по Республике Ирландии. Во время путешествия можно посетить старинный город Дерри (Derry, Londonderry), прогуляться по сельской местности, полюбоваться морскими видами на Лох-Фойл (Lough Foyle) и осмотреть прибрежный город Мовилл (Moville). На разных участках река течет по-разному, так что интересные отрезки маршрута найдутся для каждого гребца.

Три важных совета

1. Всегда проверяйте погоду перед тем, как отправиться в путь, поскольку ветер и осадки могут существенно повлиять на сложность маршрута.

2. Многие речные маршруты являются популярными местами рыбалки. Во время гребли относитесь к рыбакам с уважением.

3. Не перенапрягайтесь. Каякинг может быть трудной задачей, но у вас будет достаточно времени для прохождения более сложных маршрутов, когда вы освоитесь с основами этого вида спорта.

Подготовила Инга Коуру-Недашковская (@ingakouru), автор проекта Health Fitness Travel Guide (healthfittravel.com)