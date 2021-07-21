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Маски сняты – наступили «дни тревоги»

Маски сняты – наступили «дни тревоги»
фото123rf.com

Анастасия Яковлева

С 19 июля ношение масок в общественных местах стало делом добровольным, исключение составляют только медики. Кроме того, гражданам теперь разрешено собираться большими группами, в том числе в ночных клубах, и почти не дистанцироваться. Отменено и правило обязательного предъявления QR-кода в барах и ресторанах. А британцы, сделавшие прививку, смогут выезжать в страны «желтого списка» и после этого не находиться на карантине. Как водится, одна часть британцев поддерживает такое решение правительства, другая – нет. Почему ученые утверждают, что снимать маски в UK еще рано? Какая опасность может подстерегать теперь уже «беззащитных» британцев?

Новый рекорд

15 июля, за несколько дней до снятия ограничений, в Великобритании был зафиксирован новый рекорд – более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом за одни сутки. По данным Sky News, столь высокого показателя не наблюдалось с января. В этот же день было зарегистрировано 49 смертей, что также является рекордом с марта.

Такую ситуацию британцы наблюдают на фоне того, что уже более двух третей населения полностью вакцинировалось, причем 86% взрослых получили как минимум одну дозу вакцины (по данным британского министерства здравоохранения). Несмотря на показатели, правительство все же решило снять последние ковидные ограничения. Министр здравоохранения Саджид Джавид отметил: «Никогда не будет идеального времени для снятия ограничений, мы просто не можем полностью побороть этот вирус, и он никуда не уйдет». А премьер-министр Борис Джонсон заявил, что пора «возвращаться к нормальной свободной жизни, однако при этом не поступать безрассудно». В то же время мэр Лондона Садик Хан обратился к компании Transport for London с требованием и дальше контролировать ношение масок в общественном транспорте.

Работодатели поддерживают снятие ограничений, однако профессор Университетского колледжа Лондона Сьюзен Мичи считает, что «снятие ограничений запустит фабрику по производству новых штаммов заболевания». Против послаблений высказался и профессор Университета Сент-Эндрюса Стивен Рейчер: по его словам, «зря министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид не переживает по поводу уровня заболеваемости, считая COVID-19 обычным гриппом в то время, пока не все еще привиты».

Что говорят ученые?

За несколько дней до снятия ограничений 122 медика и деятеля науки обратились к премьер-министру с просьбой отказаться от этих планов из-за высокого риска появления новых штаммов. В письме, опубликованном в журнале The Lancet и подписанном экс-советником правительства по вопросам науки Дэвидом Кингом, председателем Британской медицинской ассоциации Чаандом Нагполом, а также рядом международных экспертов и членов научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, в частности, говорится: «Да, вакцинация открывает перспективу быстрого достижения иммунитета, но ведь и риски еще высоки. Любые действия, которые сегодня могут допустить распространение заражения, неэтичны и нелогичны. Это будет опасным экспериментом». Ученые призвали правительство пересмотреть планы по ослаблению карантина, так как рост заболеваемости будет продолжаться, «пока не переболеют еще миллионы людей, а это сотни тысяч британцев с хроническими заболеваниями и инвалидностью. Личные и экономические последствия всего этого будут ощущаться в ближайшие десятилетия». Также, по их мнению, отмена карантина может создать появление штаммов, устойчивых к вакцине.

Рост заболеваемости штаммом «Дельта» в Великобритании как увеличит продолжительность распространения COVID-19, так и усилит тяжесть заболевания. В свою очередь, ВОЗ ранее сообщала, что штамм коронавируса «Дельта», доминирующий в Великобритании, как минимум в два раза заразнее предыдущего. Сейчас он выявлен уже в 85 странах мира.

Медики предупредили и о том, что снятие ограничений может повлиять на еще не успевших вакцинироваться людей, а это в итоге отразится на работе системы образования в стране.

Общественность против

Согласно опросу, проведенному агентством Opinium, более 50% британцев высказались против снятия ковидных ограничений, пишет The Guardian. Так, 73% жителей Соединенного Королевства считают, что ношение масок в общественном транспорте должно остаться обязательным требованием, а 50% считают, что дату отмены всех ограничений следует пересмотреть. 31% респондентов поддерживают планы правительства, однако за снятие ограничений до 19 июля высказались только 10% жителей страны.

Среди противников оказались и известные политики. Так, мэр Большого Манчестера Энди Бернем считает, что Лондон поступает очень неразумно. «Уровень заболеваемости растет, и время свободы, о котором говорит правительство, может превратиться в дни тревоги для большинства британцев. <…> Носить или не носить маску – не вопрос личного выбора. Правительство утверждает обратное, однако это не так – ведь люди из зоны риска также пользуются общественным транспортом и посещают магазины. В связи с этим мы считаем, что маски должны оставаться на людях обязательно, по крайней мере в общественных местах. Лично я буду именно это рекомендовать британцам в Большом Манчестере», – заявил Бернем.

Эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове назвала действия правительства неэтичными и пояснила свою позицию: «Это аморально и ненаучно – позволять коронавирусу распространяться в то время, когда медики борются за жизни заболевших».

Что же касается одного из возможных последствий снятия ограничений, то, как предупредили в Национальной службе здравоохранения Великобритании, отказ от ношения масок в больницах неизменно приведет к новому всплеску заболеваний, в том числе среди медицинских работников. К тому же это затормозит план выполнения медицинских операций, которые не связаны с коронавирусом.

Кто за?

Все же есть те, кто ждет снятия ограничений с особым нетерпением, – это представители бизнеса. Более пятидесяти руководителей крупных британских компаний, в том числе крупнейших аэропортов Хитроу и Гатвик, отправили письмо правительству с просьбой вернуть работников в офисы, а туристов – в Великобританию. Кстати, большинство британцев, которых опросило издание The Guardian, высказалось за то, чтобы сохранить удаленную работу или сочетать ее с офисной. Помимо безопасности, по мнению опрошенных, в этом есть масса плюсов, например экономия на проезде до офиса и больше свободного времени на семью.

Опыт других стран

Действия правительств разных стран, по наблюдениям ученых, зачастую не определяются эпидемиологической обстановкой. Почему Великобритания сняла последние ограничения, а некоторые другие страны, напротив, к ним вернулись?

К примеру, правительство Нидерландов решило замедлить снятие ограничений, а Франция вводит более строгие правила для ускорения вакцинации: сертификаты вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста будут требоваться, в частности, для того, чтобы войти в здание театра.

В Израиле, где недавно были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к ношению масок. Произошло это из-за роста заболеваемости и распространения штамма коронавируса «Дельта». «Израиль стал одним из первых государств, где вакцинировалась большая часть населения. Однако, несмотря на это, каждые два дня количество случаев увеличивается вдвое», – отметил начальник отдела реагирования на коронавирус Нахман Эш.

«Почему страны действуют по-разному? Это большой вопрос к политикам, – говорит профессор-инфекционист из Каролинского института (Швеция) Ян Альберт. – В этом нет логики с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Однако в разных странах ситуация различается. В Великобритании, где ограничения уже сняты, ежедневно регистрируется огромное количество новых случаев заболеваний – больше, чем в Швеции, аж в 20 раз!..»

Все же ношение маски остается добровольным делом. Зная о ситуации в других странах и о мнении ученых, британцы должны оставлять за собой право выбора – носить их или нет…

Зоопарк в штате Калифорния (США) приступил к вакцинации против коронавируса животных – тигров, медведей, пум, хорьков и пр. Экспериментальная вакцина американского производителя Zoetis будет затем вводиться обезьянам, летучим мышам и свиньям. До сих пор в зоопарке полагались на защитные меры, такие как соблюдение дистанции, барьеры и защитная одежда персонала, однако теперь, с помощью вакцины, можно будет лучше защитить животных.

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