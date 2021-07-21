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В Англии изменена система прохождения погранконтроля

В Англии изменена система прохождения погранконтроля
Фото:123rf.com

Новые правила призваны ускорить процесс

Сотрудники пограничного контроля больше не будут проводить базовые проверки на коронавирус у людей, прибывающих в Англию из стран «зеленого» и «желтого списка», – это следует из инструкции для пограничных служб, попавшей в руки журналистов. Теперь офицерам не нужно будет проверять наличие у прибывающих отрицательного результата теста на коронавирус, записи на тест по прибытии и заполненной формы для установления местонахождения пассажира (PLF-формы).

Пограничники объясняют послабление тем, что системы, используемые на границе, не справляются с количеством возложенных на них проверок. Ситуация осложнилась тем, что полностью вакцинированным британцам больше не нужно проходить самоизоляцию по возвращении из стран «желтого списка», а это может привести к резкому увеличению числа прибывающих в страну и времени ожидания в очереди.

Многие опасаются, что, частично отменив ковидные проверки, власти просто закрыли глаза на связанный с этим риск увеличения числа заражений в стране.

В правительстве отказались комментировать утечку инструкции и подчеркнули, что авиакомпании обязаны проводить все необходимые проверки.

Источник: The Guardian.

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