Поездка на два дня из Лондона в Монако

Лето в разгаре, а вместе с ним – долгожданные поездки в близкие и дальние страны. Из Лондона можно за полсотни фунтов долететь «Изиджетом» до Ниццы, а там рукой подать до Монако – маленького, но гордого и дорогого княжества. Если вы думаете, что в Монако только играют в казино и ужинают в модных ресторанах, вы не правы. Специально для газеты «Англия» владелец консьерж-сервиса BSI Lifestyle Monaco Михаил Игнатьев рассказывает, куда можно сходить, если вы приехали из Лондона в Монако на пару дней и тратить время и деньги в казино не готовы.

Княжеский дворец

Княжеский дворец является официальной резиденцией принца Монако. Изначально на его месте была крепость, построенная в 1197 году на 60-метровой скале. Крепость часто разрушали захватчики, и много раз ее приходилось заново восстанавливать.

В XV веке крепость постепенно стала превращаться во дворец: ее восточная сторона была расширена, и в новом крыле появился Государственный зал, а также частные помещения, в которых стали жить правители и представители двора.

Во время Французской революции дворец был полностью разграблен и запущен, и лишь во второй половине XIX века наследники княжеской семьи смогли начать его восстановление.

В наши дни Княжеский дворец является домом принца Альбера II и открыт для посещения с июня по сентябрь. Когда принц находится во дворце, над башней Святой Марии развевается княжеский штандарт.

Экзотический сад

Ботанический сад Монако имеет название Jardin Exotique, то есть Экзотический сад. Расположенный на склоне скалы, он был спроектирован еще в XIX веке, но открылся для посещения лишь в 1933 году. Сюда можно добраться на автобусе от железнодорожного вокзала Монако, однако большинство посетителей предпочитает пройти этот путь пешком.

Сад занимает примерно один гектар, но за счет рельефа и открывающегося вида – на княжество, Французскую и Итальянскую Ривьеру – кажется намного больше.

Растения, завезенные сюда из сухих климатических зон, замечательно прижились на каменистых склонах. Причем подобраны они так, что, когда одни отцветают, другие начинают цвести, поэтому красиво здесь круглый год. Коллекция сада славится кактусами – их больше 1 000 видов, и некоторые из суккулентов старше ста лет.

Сады Сен-Мартен

Первый общественный сад Монако был открыт в 1816 году, во время правления князя Оноре V. Он разместился на заброшенном земельном участке и позволил дать работу жителям в период, когда княжество страдало от голода.

Сад занимает обширную территорию между Океанографическим музеем и Княжеским дворцом. Здесь можно увидеть диковинные растения и скульптуры работы всемирно известных мастеров. На мысе, обращенном к Средиземному морю, стоит бронзовая статуя князя Альбера I, созданная скульптором Франсуа Конье.

Опера Монте-Карло

Благодаря дальновидности принца Карла III в 1850-е годы Монако превратилось в средоточие денег и славы. Сюда приезжали миллионеры и знаменитости – этому способствовал политический и финансовый статус княжества, а также его географическое положение и наличие железной дороги, значительно упрощающей связь с Италией и Францией.

В 1866 году при казино Монте-Карло открыли небольшой театр. Маленькая сцена не позволяла устраивать большие представления, поэтому было решено построить оперный театр. Строительные работы начались в июне 1878 года и продлились всего восемь месяцев. Над строительством театра трудились 400 итальянских мастеров. Автором архитектурного проекта оперы Монте-Карло стал знаменитый Шарль Гарнье, незадолго до этого закончивший строительство «Гранд-оперы» в Париже. Оперный театр Монте-Карло стоит на берегу Средиземного моря, с казино его соединяет фойе из красного мрамора.

Здесь выступали Сара Бернар и Энрико Карузо; не менее популярными стали выступления легендарной рок-группы YES, Ланы дель Рей, Карлы Бруни. С годами опера Монте-Карло стала местом, где процветает культурный авангард. В декабре 2019 года было объявлено, что следующим директором оперы будет назначена итальянская оперная певица Сесилия Бартоли (меццо-сопрано). Вступление ее в должность в 2023 году ознаменует начало новой эры, так как она станет первой женщиной, возглавившей оперу Монако.

Коллекция автомобилей принца Монако

В конце 1950-х годов князь Ренье III начал коллекционировать старинные автомобили, и скорость пополнения его коллекции была такова, что вскоре места в гараже Княжеского дворца стало не хватать. Более 100 великолепных автомобилей с сияющими капотами и роскошными решетками радиатора переехали в отдельный музей, открывший свои двери в 1993 году.

Князь Альбер II продолжил расширять коллекцию, созданную отцом. Сегодня уникальная выставка занимает более 5 000 квадратных метров и знакомит посетителей с автомобилями всех возрастов, выпущенных в разное время крупнейшими фирмами Европы и Америки.



Океанографический музей

Океанографический музей Монако обладает одним из старейших аквариумов Европы. Основал музей принц Альбер I, который был известным и весьма успешным ученым-океанографом. Здание возводилось на средства, вырученные в казино Монте-Карло. Принц Альбер I сам разработал проект постройки – он надеялся показать в музее результаты своих исследований. Для собранных князем обширных морских коллекций требовалось немало места, а кроме того, здесь должны были расположиться лаборатории, библиотека и аудитории для чтения лекций. Открытие состоялось в 1910 году.

Океанографический музей известен потрясающей коллекцией обитателей морского мира – на ее создание ушло более пятидесяти лет, и она насчитывает около 600 видов рыб, 200 видов беспозвоночных и 100 видов тропических кораллов. Такая уникальная коллекция придает музею особый статус не только в Европе, но и во всем мире.

Еще одной достопримечательностей музея считается лагуна акул. Она представляет собой огромный бассейн, вмещающий 400 тыс. литров воды. Толщина стекла в бассейне составляет 30 сантиметров. В лагуне представлены разнообразные виды акул со всех океанов, а также рыба-наполеон, скаты и прочие экзотические обитатели морского мира.

После смерти Альбера I музей переживал время застоя. Новую жизнь в него вдохнул Жак Ив Кусто – знаменитого океанолога назначили директором учреждения в 1957 году. В наше время музеем руководит международный комитет.