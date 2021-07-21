Принц Гарри напишет мемуары

Книгу планируют издать в конце 2022 года

В мемуарах герцог Сассекский впервые расскажет свою подлинную историю – о приобретенном опыте, горечи потерь и жизненных уроках. По словам принца, он глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что узнал за свою жизнь, и очень рад, что люди получат точный и полностью правдивый рассказ о его биографии из первых рук.

Книгу выпустит компания Penguin Random House, ранее работавшая со многими известными людьми, а вырученные от продажи средства будут переданы на благотворительность.

Помощь в работе над мемуарами герцогу оказывает журналист Дж. Р. Мерингер, лауреат Пулитцеровской премии. Ожидается, что Гарри расскажет о военной службе, переезде в США и отказе от королевского статуса, хотя последние две темы королевская семья просила не освещать.

Книга будет издана в печатном и цифровом форматах в США, Канаде и Великобритании, а также выпущена в аудиоверсии. Другие подробности контракта пока не разглашаются.