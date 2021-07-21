Ретроспектива работ Паулы Регу в Тейт Британ

В Тейт Британ открылась наиболее крупная и полная ретроспектива работ британской художницы португальского происхождения Паулы Регу. Драматизм и монументальность ее творчества делают его заметным явлением фигуративной живописи XX столетия. Стиль Регу часто сравнивают с мультфильмами и книжными иллюстрациями.

В экспозицию вошли более 100 работ – это коллажи, картины, рисунки тушью и карандашом, офорты. В рамках выставки представлены произведения 1950-х годов, то есть именно того периода, когда она начала жить и работать в Великобритании.

КОГДА: до 24 октября

ГДЕ: Tate Britain, Millbank, London SW1P 4RG

БИЛЕТЫ: www.tate.org.uk