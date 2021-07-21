Творческие методики в изучении языков

Изучение языка – задача не из легких, особенно когда процесс состоит из рутинной работы со словарем, зубрежки слов и переводов. Для многих из нас подобные способы кажутся ярмом, которое надо тянуть, и часто интерес быстро пропадает.

Многим известно, что овладение языком идет быстрее при погружении в языковую среду, когда мы слышим речь постоянно. А если нет возможности переехать в страну, язык которой вы изучаете, на помощь придут творческие методики, когда языковая среда создается с помощью кино, театра, музыки, живописи и даже кулинарии.

В этой статье мы рассмотрим творческие методики, благодаря которым изучение иностранного языка (в том числе русского как иностранного) станет более интересным, захватывающим, интерактивным. Подобные методики можно использовать в качестве дополнительных языковых занятий, и они подойдут не только для детей, но и для взрослых.

Кино

Фильм – одно из лучших средств для изучения языка, поскольку включает все то, к чему мы привыкли в реальной жизни: выражение лиц, жесты, разговорная речь, паузы в речи, ударение и акцент. Многие из нас не раз слышали: «Хочешь выучить язык – смотри на нем фильмы», – но просто сидеть и смотреть не совсем верный подход.

Преподаватели иностранных языков и лингвисты рекомендуют начинать с короткометражек, так как с ними работать легче, чем с полнометражными фильмами. Выбрав фильм и тематику, прочитайте о нем доступную информацию: кто режиссер, какие другие картины он снял, кто в актерском составе. Изучите тему, которой посвящен фильм. Например, если вы выбрали фильм об историческом событии, можно прочитать статьи или небольшие исследования по этой теме. Для начала ознакомьтесь с информацией на вашем родном языке и только потом на том, который вы изучаете. По ходу чтения составьте список из незнакомых слов и выражений: возможно, какие-то из них вы встретите во время просмотра фильма.

Следующий этап – непосредственная работа с фильмом. Один из способов – так называемый слепой метод: нужно включить видео, но не смотреть на экран, а только слушать, пытаясь понять, о чем же может идти речь в фильме. Используйте блокнот, записывая туда любые слова, фразы, которые приходят вам на ум во время слушания, – делать это нужно на изучаемом языке.

Другой метод – «глухой»: вы выключаете звук и смотрите только картинки, также пытаясь догадаться, о чем может идти речь. Изучайте мимику и жесты героев, их одежду, обстановку вокруг, пейзаж: есть ли какие-то подсказки (названия улиц, вывески в витринах магазина, а может быть, действие происходит в космосе и т. п.)? Закончив просмотр, напишите несколько предложений о том, что, на ваш взгляд, происходило в фильме. Используя словарь, найдите слова, которые помогут вам описать выражение лиц героев, их одежду, действия, жесты.

Многим придется по душе задание по раскадровке фильма: нарисовать эпизоды фильма в той последовательности, в которой они идут, и сделать подписи к ним.

Кроме того, не обязательно смотреть фильм целиком: можно посмотреть только первые две-три минуты, а затем подумать, как дальше будет развиваться история. Или же начать просмотр с середины или конца и написать мини-историю о том, какие события привели к такой концовке. Все эти задания, конечно, нужно выполнять на изучаемом языке.

Музыка

Музыка – отличный инструмент для изучения языка. Слушая музыку, мы лучше понимаем культуру страны, узнаем о новых тенденциях или традициях прошлого, способах самовыражения артистов. Благодаря тому, что мы часто подпеваем, подражая голосу исполнителя, песни помогают улучшить произношение и интонацию.

Режиссеры часто используют в качестве саундтрека песни – на YouTube вы наверняка найдете клип на песню, которая вам понравилась. При работе с видеоклипами можно использовать те же самые методики, что и при просмотре фильмов.

Один из самых известных методов изучения языка по песням – работа с текстами. Найдите песню, которая вам нравится, распечатайте текст и читайте его во время прослушивания песни. Подчеркните незнакомые слова и выражения, подумайте, можно ли будет применить их в повседневной ситуации; запишите ассоциативный ряд из слов, который возникает у вас во время прослушивания песни; читая слова песни, обратите внимание на употребление глаголов и грамматику в целом.

Изобразительное искусство

Если вы любите графику, живопись, скульптуру или фотографию, любите посещать музеи и галереи, то это отличный способ расширить словарный запас.

Многие галереи и музеи предлагают брошюры на нескольких иностранных языках – почему бы не взять брошюру на том языке, который вы изучаете? Читайте информацию о художнике или картине, которая вам понравилась, на иностранном языке, подчеркивайте незнакомые слова.

Еще один метод – работа с произведениями искусства. Опишите картину: расскажите о сюжете, выбранной цветовой гамме, об эмоциях, которые вы испытываете, смотря на картину. Представьте, что вы художник и хотели бы нарисовать похожую картину, – что бы сделали вы?

Другой способ подойдет для тех, кто учится рисованию, – записаться на курс или мастер-классы, проходящие на языке, который вы изучаете. Также подойдут онлайн-занятия или просмотр видео на YouTube: вы будете не только обучаться рисованию, но и учить язык.

Кулинарные рецепты

Один из самых занимательных и при этом вкусных методов изучения языка подойдет всем, кто любит готовить. В данной методике можно сочетать чтение и слушание (в зависимости от того, будете ли вы читать рецепты или смотреть их по видео). В идеале использовать оба – найдите кулинарный канал на YouTube, где автор не только выкладывает видео, но и пишет рецепты под постом. Минус в том, что в рецептах чаще всего используются одни и те же глаголы и грамматические конструкции. Зато метод позволит вам не только расширить словарный запас и хорошо выучить названия различных ингредиентов и поварской техники (порой непривычных), отработать числительные (в частности, такие сложные, как дробные), но и улучшить кулинарные навыки и попробовать новые блюда.

Театральные инсценировки

Этот способ подходит для занятий в мини-группах. Театр развивает навыки творческого воображения и общения, уверенность в себе, помогает лучше понимать эмоции людей. Для языковой практики подойдут театрализованные игры и инсценировки, для которых можно выбрать небольшие произведения (отрывки из пьес или повестей), сказки, стихи. Работая с текстом, участвуя в репетициях, вы будете отрабатывать произношение, учить новые слова и выражения, обсуждать поведение вашего героя. Для домашних инсценировок с детьми можно использовать их любимые игрушки или сделать театр теней с вырезанными из бумаги персонажами.

Создание историй (creative writing)

Это один из самых необычных способов изучения языка – он подойдет тем, кто любит придумывать истории, хочет попробовать себя в писательстве или уже пишет.

Писать на неродном языке, конечно, сложно, но это не значит, что невозможно. Не обязательно браться за крупную форму и начинать писать роман – для начала подойдет малая проза (рассказы, миниатюры, эссе) и поэзия. Также можно вести дневник или писать мемуары либо попробовать метод свободного письма (free writing), когда на бумагу записывают все мысли без разбора. Все записи нужно вести на изучаемом языке и работать с текстом по такому принципу: сначала создается история и только потом исправляются грамматические и стилистические ошибки (для последнего можно обратиться за помощью к редакторам или корректорам). Чем больше вы будете писать, тем лучше вы будете чувствовать язык, его ритм, особенности грамматического построения предложений, а в конце концов нащупаете собственный голос на иностранном языке.

Упражнения для тех, кто хочет попробовать писать на том иностранном языке, который изучает:

• «Взгляд из окна». Подойдите к окну, посмотрите из него. За окном привычная картинка или что-то изменилось? А что нет? Что исчезло, что появилось? Обратите внимание на собственные чувства, эмоции. Подумайте, на какой вид из окна вы хотели бы посмотреть.

• Откройте любую книгу (на языке, который вы изучаете) – на какой строчке остановился ваш взгляд? Продолжите мысль, представив, что это вы (или ваш герой) произносит такие слова. Где это происходит? Опишите звуки вокруг, ароматы, свет. Есть ли вокруг другие люди (персонажи), что они делают?

• Для мемуарных записей: подумайте о событии в вашем детстве или юности, которое поразило вас больше всего. Что произошло? Что вы тогда чувствовали? А что чувствуете сейчас? Представьте, что вы хотите об этом рассказать вашему близкому другу.

Ольга Кентон