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Врачам и медсестрам планируют повысить зарплату

Врачам и медсестрам планируют повысить зарплату
Фото:123rf.com

Размер прибавки может их разочаровать

На 3% могут повысить заработную плату сотрудникам NHS в Англии, хотя ранее правительство настаивало на том, что бюджет может позволить увеличение только 1%. Такое повышение было раскритиковано профсоюзами работников здравоохранения как «жалкое» и «оскорбительное», особенно, учитывая, какой героизм проявили медики во время пандемии. Опросы общественного мнения показали, что подавляющее большинство населения считает, что повышение зарплаты врачей и медсестер NHS должно составить гораздо больше, чем 1%.

Теперь ожидается, что повышение составит 3%. Возможно, только 1,5% станут постоянной прибавкой, а другая часть будет выплачена единовременно. Также неясно, будет ли 3% достаточно, чтобы удовлетворить требования врачей и медсестер, которые добивались повышения на 5% и 12,5% соответственно.

Недавно врачи пригрозили перестать работать сверхурочно, а медсестры – объявить забастовку, если они не получат вознаграждение, которое будет отражать ценность их труда для общества.

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