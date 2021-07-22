Фестиваль BBC Proms открывает двери для публики

Концерты пройдут с 30 июля по 11 сентября

В этом году фестиваль BBC Proms пройдет без соблюдения социального дистанцирования. Однако чтобы попасть на мероприятия BBC Proms в Альберт-холле посетители должны будут пройти проверку на «ковидный статус». Для зрителей старше 18 лет есть несколько вариантов: предоставить отрицательный результат теста на коронавирус (сделанный не позднее, чем за 48 часов до мероприятия), свидетельство прохождения вакцинации или свидетельство о наличии естественного иммунитета, полученного вследствие заболевания коронавирусом (при этом результат теста должен быть получен не позднее, чем за 180 дней до мероприятия). Дети смогут посетить концерт после того, как родители или опекуны в устной форме подтвердят, что у них не было положительного результата теста на коронавирус.

Билеты на первую половину мероприятий BBC Proms поступят в продажу с 23 июля, а на вторую – с 24 июля. В рамках фестиваля состоится 52 концерта с участием 30 оркестров и ансамблей, выступят более 100 солистов и дирижеров, а в целом – более 2000 музыкантов.

Среди запланированных мероприятий: концерт семейного ансамбля Канне-Мейсонов, который выступит с вместе с писателем Майклом Морпурго, и концерт Aurora Orchestra, который исполнит «Жар-птицу» Стравинского. Ближе к датам проведения будут объявлены программы четырех «концертов-загадок».

Источник: The Guardian.