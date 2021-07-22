Фрески Сикстинской капеллы покажут в Лондоне

Открытие выставки запланировано на октябрь

Выставка Michelangelo’s Sistine Chapel: The Exhibition позволит посетителям воочию увидеть фрески Микеланджело, не покидая Великобританию. Потолочные росписи Сикстинской капеллы были воспроизведены с удивительной точностью. В этом специалистам помогала специальная техника фотопечати, которая имитирует внешний вид оригинальных фресок.

Во время выставки экспонаты расположат так, чтобы посетители могли видеть произведения искусства намного ближе, чем оригинал. Благодаря этому можно рассмотреть каждую деталь 34-х фресок титана Возрождения. Ко всем изображениям будут прилагаться таблички с информацией. Желающие также могут воспользоваться аудиогидом, чтобы узнать больше деталей.

Еще одним бонусом этой выставки будет то, что посетители смогут сфотографировать удивительные фрески Микеланджело, выполненные в его особом стиле. В самой Сикстинской капелле снимать запрещено, так как вспышки могут повредить фрескам.

Подробнее о выставке здесь.