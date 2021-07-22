В июне установлен рекорд по продажам недвижимости

За месяц было заключено 213 120 сделок

Высокая активность на рынке недвижимости была отмечена в преддверии изменений по уплате гербового сбора в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Таким образом, июньские показатели стали самыми высокими с апреля 2005 года, когда подобную статистику опубликовали впервые.

Подсчитав количество продаж за апрель, май и июнь 2021 года, специалисты выяснили, что первый квартал нового финансового года стал самым результативным за более чем 10 лет. Всего в этот период было зарегистрировано 428 620 сделок.

Тренд на покупку недвижимости не обошел стороной и столицу. По данным агентства недвижимости Savills, в первую половину 2021 года было зарегистрировано 237 продаж на сумму более £5 млн, что на 59% больше, чем за аналогичный период 2020-го, когда показатель снизился из-за локдауна, и на 61% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Общая сумма сделок составила £2,3 млрд, что на 41% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

По словам представителей Savills, и британцы, и иностранные покупатели, уже владеющие недвижимостью в Лондоне, также присоединились к всеобщему буму. После локдаунов они ищут более просторные дома с садами. Большая часть покупок была совершена в ценовом диапазоне от £5 до £10 млн. Количество таких сделок составило 179, что на 72% больше, по сравнению с показателем прошлого года (104 сделки). Продажа дорогой недвижимости стоимостью выше £10 млн практически были равны аналогичным показателям первой половины 2019 года.

Источник: The Guardian.