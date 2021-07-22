Возможен возврат коронавирусных ограничений

Вероятным триггером станет рост числа госпитализаций

Представители Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Scientific Advisory Group for Emergencies, Sage) заявили, что Борис Джонсон должен быть готов принять решение о возвращение некоторых коронавирусных ограничений, чтобы избежать чрезмерного увеличения давления на Национальную службу здравоохранения. Масочный режим и другие ограничения могут быть повторно введены в Англии в начале августа, если количество госпитализаций и смертей превысит прогнозируемые показатели, предупреждают ученые Sage, рекомендациями которых пользуется правительство.

Последние данные правительства показывают, что в середине июля – за шесть недель до прогнозируемого пика и до снятия ковидных ограничений в Англии 19 июля – в Великобритании число госпитализаций за день уже достигло 754, и эта цифра продолжает расти.

Недавно главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что количество госпитализаций удваивается приблизительно каждые три недели и может достигнуть «довольно пугающего» уровня в течение нескольких недель. Он также подтвердил, что ограничения, возможно, потребуется ввести повторно.

Как отметили инсайдеры, ситуацию достаточно сложно смоделировать и она продолжит меняться в зависимости от темпов развертывания программы вакцинации и поведения граждан.

Следует отметить, что ранее пресс-секретарь премьер-министра не исключил возможность восстановления некоторых ограничений. Однако сам Борис Джонсон заявил, что хотел бы избежать этого.

Источник: The Guardian.