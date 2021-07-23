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Британцев освободили от самоизоляции

Британцев освободили от самоизоляции
Фото:123rf.com

Работники 16 секторов экономики смогут воспользоваться послаблениями

Самоизоляция после контакта с зараженным COVID-19 отменяется для жителей Великобритании, занятых в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, гражданская атомная промышленность, цифровая инфраструктура, производство и поставка продуктов питания, переработка отходов, водоснабжение, ветеринария, химия, транспорт, медицина, производство медицинских устройств и расходных материалов, а также в службах экстренной помощи, пограничного контроля, обороны и местных органах власти.

Воспользоваться послаблением смогут только прошедшие вакцинацию (с момента второй прививки должно пройти более 14 дней). Чтобы не самоизолироваться, необходимо получить отрицательный ПЦР-тест и ежедневно делать экспресс-тесты. Если результат окажется положительным, самоизоляция неизбежна.

Новые правила будут действовать до 16 августа.

Компании, которые хотят, чтобы их основных сотрудников освободили от самоизоляции, должны обратиться в соответствующее ведомство. В правительстве также подчеркнули, что сотрудник сможет продолжить работу после контакта с заболевшим, только если работодатель получит уведомление от правительства, в котором указано имя этого сотрудника.

Кроме того, правительство приняло меры для решения проблемы дефицита продуктов в супермаркетах из-за самоизоляции работников. Для этого экспериментальная программа ежедневного тестирования будет расширена в цепочках поставок продуктов питания и напитков до 500 предприятий.

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