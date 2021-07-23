Эрик Клэптон против паспортов вакцинации

Музыкант назвал их проявлением дискриминации

Эрик Клэптон решил отказаться от выступлений в заведениях, где необходимы паспорта вакцинации. Таким образом он ответил на заявление правительства, что к концу сентября для входа в ночные клубы и другие места проведения мероприятий потребуется подтверждение вакцинации. «Если присутствие всех людей не предусмотрено, я оставляю за собой право отменить шоу», – подчеркнул Клэптон.

Клэптон опубликовал свое заявление через телеграм-аккаунт итальянского архитектора Робина Монотти, который известен скептическими взглядами по поводу ковида. Пост сопровождался ссылкой на композицию Клэптона и Вана Моррисона Stand and Deliver, в которой есть слова: «Ты хочешь быть свободным человеком или хочешь быть рабом?»

В мае Клэптон через аккаунт Монотти в «Телеграме» поделился своим негативным опытом вакцинации AstraZeneca, сказав, что испытал на себе тяжелые побочные эффекты, и выразил сомнение, что снова сможет играть на гитаре.

Как показал опрос, проведенный среди 68 тыс. человек в 15 странах, большинство людей, которые не хотят проходить вакцинацию против коронавируса, обеспокоено возможными побочными эффектами. Кроме того, они не уверены, что вакцина была протестирована должным образом. Исследование, начавшееся в прошлом году, показало, что до марта 2021 года вакцина Oxford/AstraZeneca пользовалась наибольшим доверием в Великобритании среди лиц моложе 65 лет. Но доверие к ней снизилось во всех возрастных группах из-за того, что стали известны побочные эффекты.

Источник: The Guardian.