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Полицейские больше не доверяют Прити Пател

Полицейские больше не доверяют Прити Пател
Фото:123rf.com

Министр объявила о заморозке их зарплат

Федерация полиции Англии и Уэльса (PFEW) объявила о недоверии министру внутренних дел Прити Пател и правительству в связи с подтверждением информации о заморозке в 2021–2022 годах зарплат офицеров, получающих от £24 тыс. Полицейские возмущены тем, что такое решение было принято после того, как они долгое время находились на передовой борьбы с пандемией.

Национальный председатель PFEW Джон Аптер заявил: «От лица организации, которая представляет более 130 тыс. полицейских, я могу сказать совершенно однозначно: мы не доверяем нынешнему министру внутренних дел».

По мнению Федерации полиции, с учетом того, что к концу этого года темпы инфляции, вероятно, достигнут 4%, такая заморозка по факту является сокращением заработной платы полицейских.

PFEW выразила недоверие министру внутренних дел впервые с 2007 года. Тогда такие меры были приняты в отношении Джеки Смит из лейбористской партии, когда она отказалась подписывать задним числом распоряжение о повышении заработной платы на 2,5%.

Источник: The Guardian.

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1 Comment

  • D
    23.07.2021, 18:52

    А повышение з/платы аж на 1,5% , вместо обещанных 1%! Вот где ад и израиль! Мы ж каждый день ходим в магазины и видим, что происходит! А Июльское подорожание электроэнергии, древесины, металла, цемента? Кто то получает £15-£20 в час, а тут £10 и обещание ДОБАВИТЬ АЖ 1,5%!!!

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