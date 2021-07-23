Яндекс.Лавка готовится покорять Великобританию

Сервис будет работать под международным брендом Yango Deli

Yandex N.V. (головная компания интернет-холдинга «Яндекс») зарегистрировала в Великобритании юрлицо «Deli International Limited». Компания будет заниматься экспресс-доставкой готовой еды и продуктов в Лондоне. В настоящий момент она нанимает сотрудников и ищет помещения под склады.

«Да, зарегистрировали юрлицо, которое будет развивать быструю доставку продуктов с локальных складов на британском рынке. Активно нанимаем команду и ищем помещения под дарксторы», – приводит слова представителей Яндекс.Лавки ТАСС.

Доставка еды в Великобритании – не первый зарубежный проект сервиса: в ноябре 2020 года он начал работу в израильском Тель-Авиве, а после состоялся запуск в Париже – там в настоящий момент работа продолжается в тестовом режиме (полномасштабный формат запланирован «к началу высокого сезона»).