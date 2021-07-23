﻿﻿﻿﻿﻿

Яндекс.Лавка готовится покорять Великобританию

Яндекс.Лавка готовится покорять Великобританию
Фото:instagram.com/yandex.lavka

Сервис будет работать под международным брендом Yango Deli

Yandex N.V. (головная компания интернет-холдинга «Яндекс») зарегистрировала в Великобритании юрлицо «Deli International Limited». Компания будет заниматься экспресс-доставкой готовой еды и продуктов в Лондоне. В настоящий момент она нанимает сотрудников и ищет помещения под склады.

«Да, зарегистрировали юрлицо, которое будет развивать быструю доставку продуктов с локальных складов на британском рынке. Активно нанимаем команду и ищем помещения под дарксторы», – приводит слова представителей Яндекс.Лавки ТАСС.

Доставка еды в Великобритании – не первый зарубежный проект сервиса: в ноябре 2020 года он начал работу в израильском Тель-Авиве, а после состоялся запуск в Париже – там в настоящий момент работа продолжается в тестовом режиме (полномасштабный формат запланирован «к началу высокого сезона»).

profile-sample2
Британцев освободили от самоизоляции
23-07-2021
profile-sample2
Эрик Клэптон против паспортов вакцинации
23-07-2021
profile-sample2
Яндекс.Лавка готовится покорять Великобританию
23-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.