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Кусочек Страны восходящего солнца в Лондоне

Кусочек Страны восходящего солнца в Лондоне
Фото:commons.wikimedia.org

Фестиваль Японии пройдет в Садах Кью

Несмотря на то что сейчас самый разгар лета, Королевские ботанические сады Кью уже представили одно из мероприятий, которые пройдут осенью, – фестиваль Японии.

Для фестиваля обустроят сразу несколько локаций. Традиционному японскому любованию природой посвятят «Тропу Момидзигари». На ней будет расположено множество объектов, в том числе японские ворота «Чокуси-Мон» (Chokushi-Mon), традиционный дом минка и роща деревьев гинкго.

Инсталляции будут размещены в Темперейт-хаус (Temperate House). Среди них – «One Thousand Springs » японской художницы Тихару Сиота, представляющая собой 5 000 записок с традиционными японскими трехстишиями (хайку), подвешенных на красных нитях.

Фестиваль пройдет со 2 по 31 октября.

Утром в выходные дни уличный музыкант будет играть на инструментах ручной работы, а во второй половине дня посетители смогут увидеть уникальные представления, посвященные искусству японской каллиграфии.

Подробности – на сайте Королевских ботанических садов Кью.

Источник: Secret London.

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