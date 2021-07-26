Кусочек Страны восходящего солнца в Лондоне

Фестиваль Японии пройдет в Садах Кью
Несмотря на то что сейчас самый разгар лета, Королевские ботанические сады Кью уже представили одно из мероприятий, которые пройдут осенью, – фестиваль Японии.
Для фестиваля обустроят сразу несколько локаций. Традиционному японскому любованию природой посвятят «Тропу Момидзигари». На ней будет расположено множество объектов, в том числе японские ворота «Чокуси-Мон» (Chokushi-Mon), традиционный дом минка и роща деревьев гинкго.
Инсталляции будут размещены в Темперейт-хаус (Temperate House). Среди них – «One Thousand Springs » японской художницы Тихару Сиота, представляющая собой 5 000 записок с традиционными японскими трехстишиями (хайку), подвешенных на красных нитях.
Фестиваль пройдет со 2 по 31 октября.
Утром в выходные дни уличный музыкант будет играть на инструментах ручной работы, а во второй половине дня посетители смогут увидеть уникальные представления, посвященные искусству японской каллиграфии.
Подробности – на сайте Королевских ботанических садов Кью.
Источник: Secret London.
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