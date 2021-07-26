Пока криптовалюта завоевывает масс-маркет…

…правительство готовится к потерям в бюджете

Все большее число компаний начинает принимать плату за товары и услуги в криптовалютах, таких как биткойн, например. И если сторонники криптовалют встретили эти изменения позитивно, то эксперты в своих оценках оказались более сдержанны. В частности, они отмечают, что с помощью цифровых денег компании смогут скрывать доходы от налоговых служб, особенно во время прохождения процедуры банкротства. Благодаря использованию криптовалютных переводов владельцы обанкротившихся компаний смогут присвоить себе средства, которые обычно возвращают в бюджет. Данная ситуация требует введения новых правил и схем налогообложения.

В настоящий момент Банк Англии и казначейство оценивают возможность интеграции цифровых активов в валютную систему Великобритании.

Источник: The Guardian.