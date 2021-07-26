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Садик Хан призвал скорее отменить самоизоляцию

Садик Хан призвал скорее отменить самоизоляцию
Фото:instagram.com/sadiq

16 августа – предварительная дата снятия ограничений

Мэр Лондона Садик Хан, ассоциация UK Hospitality, Лондонская торгово-промышленная палата и Лондонская федерации малых предприятий обратились к Борису Джонсону с письмом, в котором призвали как можно скорее отменить самоизоляцию для граждан, прошедших вакцинацию. Садик Хан и его сторонники считают, что смягчение правил необходимо, потому что летние месяцы очень важны для возвращения многих предприятий к нормальному режиму работы.

Кроме того, по мнению мэра Лондона и других подписантов, изменение правил самоизоляции позволит сохранить доверие граждан к приложению NHS для отслеживания контактов по COVID-19. Результаты опроса показывают, что многие удаляют приложение или отключают уведомления после резкого увеличения числа сообщений о необходимости самоизолироваться. Согласно последним данным, за неделю с 8 по 15 июля в Англии было отправлено 608 тыс. подобных сообщений, что является рекордом.

Защитники приложения говорят, что оно просто отслеживает контакты огромного числа людей, так как многие болеют коронавирусом и при этом продолжают общаться с другими людьми. При этом недовольные утверждают, что приложение не дает точной информации и не учитывает многие факторы риска – например, находится человек на улице или в хорошо вентилируемом помещении.

К послаблениям призывают и руководители некоторых предприятий. Это связано с нехваткой сотрудников в таких секторах экономики, как гостиничный бизнес, транспорт и поставки продуктов питания. От дефицита работников пострадали также полиция и службы ЖКХ.

Источник: The Independent.

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