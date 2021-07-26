Стоунхендж может лишиться статуса объекта всемирного наследия

ЮНЕСКО начинает тщательную проверку

После того как Комитет всемирного наследия принял решение лишить Ливерпуль статуса объекта всемирного наследия из-за современной застройки, в ЮНЕСКО сообщили, что подвергнут тщательной проверке 31 объект в Великобритании. Среди них – Вестминстерский дворец, Королевские ботанические сады Кью и Стоунхендж.

В настоящий момент Стоунхендж может попасть в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, что предшествует лишению статуса объекта всемирного наследия. Представители ЮНЕСКО объяснили, что это связано с планами правительства по постройке автомобильного туннеля. Министр транспорта Грант Шеппс уже одобрил проект, несмотря на предупреждения ЮНЕСКО. Ожидается, что в течение нескольких недель Высокий суд примет решение, можно ли продолжить реализацию проекта.

Представители правительства заявили, что Великобритания является мировым лидером в области защиты культурного наследия. По их словам, защита Стоунхенджа является приоритетом для правительства и компании Highways England, которая занимается строительством и обслуживанием дорог в Англии. Чиновники пообещали продолжить тесно сотрудничать с ЮНЕСКО, Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест при принятии дальнейших решений.

Если Стоунхендж лишится своего статуса, Великобритания станет первой страной, в которой из списка всемирного наследия исключено более одного исторического объекта, что нанесет серьезный удар по ее культурному положению в мире.

Источник: The Guardian.