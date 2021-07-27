﻿﻿﻿﻿﻿

Неужели пандемия отступает?

Неужели пандемия отступает?
Фото: 123rf.com

Число заражений коронавирусом резко упало

Официальные данные свидетельствуют о том, что количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании упало на 21,5%: 17 июля было зарегистрировано 54 674 случая заражения, 26 июля – 24 950. Несмотря на это, количество госпитализаций и смертей по-прежнему растет: на 27 и 50% в неделю соответственно.

По данным Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS), примерно у 92% взрослых в Англии есть антитела к коронавирусу, полученные естественным путем или посредством прививки. Полная вакцинация примерно вдвое снижает риск заражения, в то время как иммунитет после заражения имеет тенденцию обеспечивать менее надежную защиту. Таким образом, хотя иммунитет у граждан и подавляет распространение вируса, этого может не хватить, чтобы остановить эпидемию.

Ранее в правительстве заявили, что, хотя снижение числа заражений обнадеживает, Борис Джонсон считает, что ситуация остается напряженной. Представитель премьер-министра отметил, что пандемия еще не закончилась и следует ожидать роста числа заражений после того, как неделю назад в Англии были сняты практически все юридические ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Член экспертной комиссии вирусологов и эпидемиологов (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, Nervtag) профессор Питер Опеншоу отметил, что дальнейшие ежедневные данные покажут, было ли падение уровня заболеваемости продолжительным или кратковременным.

profile-sample2
Неужели пандемия отступает?
27-07-2021
profile-sample2
Садик Хан призвал скорее отменить самоизоляцию
26-07-2021
profile-sample2
Стоунхендж может лишиться статуса объекта всемирного наследия
26-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.