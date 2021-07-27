Неужели пандемия отступает?

Число заражений коронавирусом резко упало

Официальные данные свидетельствуют о том, что количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании упало на 21,5%: 17 июля было зарегистрировано 54 674 случая заражения, 26 июля – 24 950. Несмотря на это, количество госпитализаций и смертей по-прежнему растет: на 27 и 50% в неделю соответственно.

По данным Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS), примерно у 92% взрослых в Англии есть антитела к коронавирусу, полученные естественным путем или посредством прививки. Полная вакцинация примерно вдвое снижает риск заражения, в то время как иммунитет после заражения имеет тенденцию обеспечивать менее надежную защиту. Таким образом, хотя иммунитет у граждан и подавляет распространение вируса, этого может не хватить, чтобы остановить эпидемию.

Ранее в правительстве заявили, что, хотя снижение числа заражений обнадеживает, Борис Джонсон считает, что ситуация остается напряженной. Представитель премьер-министра отметил, что пандемия еще не закончилась и следует ожидать роста числа заражений после того, как неделю назад в Англии были сняты практически все юридические ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Член экспертной комиссии вирусологов и эпидемиологов (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, Nervtag) профессор Питер Опеншоу отметил, что дальнейшие ежедневные данные покажут, было ли падение уровня заболеваемости продолжительным или кратковременным.