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Усыновлять детей в Англии будут по новым правилам

Усыновлять детей в Англии будут по новым правилам
Фото:freepik.com

На поддержку приемных семей выделят £48 млн

Новая национальная стратегия усыновления направлена на усовершенствование процесса усыновления и увеличение числа детей, нашедших семьи. Правительство заявило, что тысячи семей получат более качественную помощь. Организации, поддерживающие институт усыновления, приветствовали новый подход.

Благотворительная организация Adoption UK сообщила, что в стране около 3 000 детей ожидают усыновления. В настоящее время средний срок ожидания (с момента передачи детей под опеку) составляет 15 месяцев. При этом дети старшего возраста, братья и сестры, дети с особыми потребностями в образовании и представители этнических меньшинств сталкиваются с дополнительными трудностями; новая стратегия – попытка эту проблему решить.

Правительство отметило, что местным властям не следует препятствовать процессу усыновления из-за беспокойства насчет происхождения потенциального приемного родителя. Вместо этого предлагается уделять основное внимание возможностям усыновителей обеспечить стабильную среду для ребенка.

Кроме того, в рамках стратегии будет предложено дополнительное обучение для людей, работающих в сфере усыновления, а также оказана поддержка более чем 30 региональным агентствам по усыновлению.

Источник: BBC.

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