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Три золотых медали за день завоевали британцы на Олимпиаде-2020

Три золотых медали за день завоевали британцы на Олимпиаде-2020
Фото:instagram.com/tokyo2020

26 июля теперь называют «волшебным понедельником»

Пловец Адам Пити выиграл олимпийское золото на дистанции 100 метров брассом. После его успеха началась настоящая золотая лихорадка.

Том Дейли и Мэтти Ли одержали ошеломляющую победу в соревнованиях по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки. Том Дейли дебютировал на Олимпийских играх в 2008 году, в возрасте 14 лет. На его счету две бронзовые медали – Лондона и Рио-де-Жанейро. Спустя 13 лет он наконец выиграл долгожданное золото. Вместе с напарники Мэттом Ли они обошли представителей Китая, считавшихся фаворитами.

Томас Пидкок, не оставивший шансов соперникам в соревнованиях по маунтинбайку на пересеченной местности, тоже пополнил золотом «волшебный понедельник». Несмотря на травму, полученную спортсменом во время тренировки, он первым пересек финиш, опередив на 20 секунд швейцарца Маттиаса Флюкигера, получившего олимпийское серебро.

Алекс Йи принес в копилку британской сборной серебро в триатлоне. 22-летний спортсмен, лидировавший во время забега, в итоге уступил норвежцу Кристиану Блумменфельту, заняв второе место.

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